Premier League. Fernandinho zawieszony na cztery mecze

W pierwszej połowie tego spotkania Fernandinho zaatakował Islandczyka Johanna Berga Gudmundssona wyprostowanymi nogami i został od razu usunięty z boiska. To trzecie wykluczenie Brazylijczyka w sześciu ostatnich występach. 23 listopada zobaczył czerwoną kartkę w meczu Ligi Mistrzów z Borussią Moenchengladbach, a 3 grudnia - w Premier League z Chelsea Londyn."Zawieszenie na cztery mecze to standardowa kara, biorąc pod uwagę, że to jego drugie wykluczenie w tym sezonie ekstraklasy" - napisała w komunikacie FA.Fernandinho zabraknie w piątkowym spotkaniu Pucharu Anglii z West Ham United, a następnie w ligowych meczach z Evertonem i Tottenhamem Hotspur. Później nie zagra ponownie z West Hamem - w rewanżu FA Cup (jeśli w piątek padnie remis) lub w ekstraklasie z tym samym rywalem.