Piłka ręczna. Wyszomirski po operacji, wróci do treningów za sześć tygodni

- To standardowy zabieg. Tego typu urazy często przytrafiają się sportowcom i zwykle nie mają wielkiego wpływu na ich dalsze kariery. Szkoda, że akurat Piotrowi stało się to tuż przed ważnym dla niego i dla nas turniejem - powiedział lekarz reprezentacji Polski Tomasz Owczarski, cytowany na oficjalnej stronę federacji.Biało-czerwoni od poniedziałku przebywają w podwarszawskim Pruszkowie . To ostatnie zgrupowanie kadry w kraju. Oprócz Wyszomirskiego kontuzja wyeliminowała m.in. Kamila Syprzaka, a wcześniej Michała Jureckiego.W weekend podopieczni Tałanta Dujszebajewa wystąpią w towarzyskim turnieju w hiszpańskim Irun, a w kolejny czwartek meczem z Norwegią rozpoczną rywalizację w mistrzostwach świata.