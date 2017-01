Turniej Czterech Skoczni. Kamil Stoch nie ma złamań, może wystartować w Bischofshofen

Kibice oburzeni. Mocne komentarze po konkursie w Innsbrucku

Skończyło się na krwiaku. Jak mówi Kamil Stoch - małym. I strachu - dużym. Podwójny mistrz olimpijski z Soczi upadł po lądowaniu na 127. metrze podczas serii próbnej w Innsbrucku. Do zawodów przystępował z obolałym lewym barkiem i z ruchomością tej ręki ograniczoną na tyle, że nie mógł dobrze złożyć się do telemarku. Mimo to w jednoseryjnej loterii wietrznej zajął czwarte miejsce.Stoch stracił pozycję lidera zawodów na rzecz najlepszego na Bergisel Daniela Andrego Tandego. Norweg po Oberstdorfie i Garmisch-Partenkirchen był w klasyfikacji TCS trzeci, tracił do Polaka 6,6 pkt. Teraz prowadzi, z przewagą 1,7 pkt nad Stochem. - Ogromna różnica - śmieje się Kamil. Jemu humor dopisuje. I dobrze, ostatecznie wyszedł cało z opałów, w jakich znalazł się przez źle przygotowany zeskok, czyli przez organizatorów konkursu w Innsbrucku.Mimo wszystko Bergisel nie powinniśmy wspominać niemiło. Stoch pozostał w walce o końcowy triumf, Piotr Żyła zbliżył się na siedem punktów do podium, Maciej Kot przesunął się na siódmą pozycję w klasyfikacji TCS po sześciu z ośmiu skoków. Prawdziwym przegranym jest Stefan Kraft. Austriak skakał u siebie, a był dopiero 18, z drugiego miejsca w TCS spadł na trzecie, miał 0,8 pkt straty do Stocha, teraz jest gorszy o 16,6 pkt od Tandego i o 14,9 od Kamila. Jego szansa niemal na pewno uciekła. Pewnie i przez warunki, i przez chorobę, bo Austriak mieszkał w pokoju z Michaelem Hayboeckiem, którego w turnieju już nie ma. Przez grypę. Kraft o grypie nie mówi, ale o gorączce która mu dokucza, już tak.Czy w Bischofshonem będzie skakał? Pewnie tak, bo trudno bez walki zrezygnować z podium w tak wielkiej imprezie jak TCS. O Stochu już wiemy, że skakać będzie, pytanie tylko czy i w czwartek, i w piątek, czyli czy odpuści treningi oraz kwalifikacje, by oszczędzać się na zawody, czy jednak będzie chciał i mógł oswoić się ze skocznią.Tego na razie nie wiadomo. Priorytetem jest teraz takie dbanie o rękę Kamila, by wróciła do pełnej ruchomości. Stoch już od środowego wieczoru będzie poddawany zabiegom przez doktora Winiarskiego i fizjoterapeutę kadry , Łukasza Gębalę.Nierówny i źle przygotowany zeskok przyczynił się do upadku Kamila Stocha w serii próbnej, a podczas konkursu Floriana Altenburgera z Austrii. To jednak nie wszystko.Kamil Stoch mimo bolącego barku zdecydował się wystąpić w trzecim konkursie Turnieju Czterech Skoczni. W Innsbrucku był czwarty i... pojechał do szpitala. "Wiedziałem o co walczę i ile musiałem przejść, by znaleźć się w tym miejscu" - powiedział po zawodach.Reprezentacja polskich skoczków narciarskich po raz pierwszy w historii objęła prowadzenie w klasyfikacji Pucharu Narodów. To efekt świetnej formy, którą zawodnicy Stefana Horngachera pokazują w pierwszej części sezonu.Na 4. miejscu trzeci konkurs 65. Turnieju Czterech Skoczni ukończył Kamil Stoch. Strata do zwycięzcy konkursu przeważyła na stracie prowadzenia w klasyfikacji generalnej. Pogoda pozwoliła na rozegranie tylko jednej serii.