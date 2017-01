Skoki narciarskie. Turniej Czterech Skoczni. Wszystko w porządku ze zdrowiem Kamila Stocha. Start w Bischofshofen niezagrożony "Rakieta jest cała"

Kibice oburzeni. Mocne komentarze po konkursie w Innsbrucku

Polak w wietrznym, jednoseryjnym konkursie w Innsbrucku stracił prowadzenie w turnieju, teraz jest w klasyfikacji generalnej 1,7 pkt za zwycięzcą z Bergisel Danielem Andre Tande. Ale to i tak szczęśliwe zakończenie dnia po upadku Stocha w serii próbnej: po wywrotce przy lądowaniu i mocnym uderzeniu o śnieg początkowo nie było jasne, czy dotychczasowy lider w ogóle dokończy turniej. Kamil skoczył, zajął w trudnych warunkach czwarte miejsce, ale lekarz kadry Aleksander Winiarskich jeszcze długo stawiał znak zapytania przy starcie Stocha w Bischofshofen. Winiarski nie chciał niczego zapowiadać przed prześwietleniem w szpitalu, mówił, że obawia się nawet poważniejszego urazu.Wątpliwości rozwiał na swoim profilu na Facebooku sam Kamil. Napisał po badaniach, że nie ma żadnych większych urazów, #rakietajestcała, dopisał pod tekstem."No dobrze, koniec siania plotek. Pora na wiadomości z pierwszej ręki. Jestem po prześwietleniu, poza małym krwiakiem nic mi nie jest. Z bólem jakoś sobie poradzę. Zamierzam z pełną mocą skakać najlepiej jak potrafię. Jesteście ze mną?"Nierówny i źle przygotowany zeskok przyczynił się do upadku Kamila Stocha w serii próbnej, a podczas konkursu Floriana Altenburgera z Austrii. To jednak nie wszystko.Kamil Stoch mimo bolącego barku zdecydował się wystąpić w trzecim konkursie Turnieju Czterech Skoczni. W Innsbrucku był czwarty i... pojechał do szpitala. "Wiedziałem o co walczę i ile musiałem przejść, by znaleźć się w tym miejscu" - powiedział po zawodach.Reprezentacja polskich skoczków narciarskich po raz pierwszy w historii objęła prowadzenie w klasyfikacji Pucharu Narodów. To efekt świetnej formy, którą zawodnicy Stefana Horngachera pokazują w pierwszej części sezonu.Na 4. miejscu trzeci konkurs 65. Turnieju Czterech Skoczni ukończył Kamil Stoch. Strata do zwycięzcy konkursu przeważyła na stracie prowadzenia w klasyfikacji generalnej. Pogoda pozwoliła na rozegranie tylko jednej serii.