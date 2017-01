Puchar Hopmana. Zwycięstwa Francji i Szwajcarii

1. Szwajcaria 2 2 0 5:1 11-3 2. Francja 2 2 0 5:1 10-3 3. Niemcy 2 0 2 2:4 4-9 4. Wlk. Brytania 2 0 2 0:6 2-12

W starciu Szwajcarii z Niemcami doszło do sporej niespodzianki w rywalizacji singlistów. 35-letni Roger Federer przegrał z 19-letnim Niemcem rosyjskiego pochodzenia Alexandrem Zverevem 6:7 (1-7), 7:6 (7-4), 6:7 (4-7). W pierwszym secie były lider światowego rankingu prowadził już 5:2, ale w dalszej części meczu młodszy o 16 lat rywal był wyjątkowo skuteczny.Lepiej od swojego rodaka spisała się natomiast Szwajcarka Belinda Bencic, która pokonała Andreę Petkovic 6:3, 6:4 w grze pojedynczej i dobrze zaprezentowała się w parze z Federerem w grze mieszanej.- Ona poprowadziła nas do zwycięstwa, zarówno poprzez postawę w meczu singlowym, jak i w grze mieszanej - przyznał Federer.Również w środę Francja pokonała Wielką Brytanię 3:0. Tym samym Francuzi i Szwajcarzy mają po dwa zwycięstwa i w piątek pomiędzy sobą rozstrzygną kwestię awansu do niedzielnego finału.Rywalizacja o Puchar Hopmana toczy się na twardych kortach w Perth. Zespoły są podzielone na dwie grupy, których zwycięzcy wchodzą do finału. Każde spotkanie składa się z dwóch pojedynków singlowych i miksta. Wyniki środowych meczów:grupa AFrancja - Wielka Brytania 3:0gra pojedyncza Kristina Mladenovic - Heather Watson 6:4, 5:7, 6:3 Richard Gasquet - Daniel Evans 6:4, 6:2gra mieszana Mladenovic, Gasquet - Watson, Evans 4:3 (5-4), 4:3 (5-2)Szwajcaria - Niemcy 2:1gra pojedyncza Roger Federer - Alexander Zverev 6:7 (1-7), 7:6 (7-4), 6:7 (4-7) Belinda Bencic - Andrea Petkovic 6:3, 6:4gra mieszana Bencic, Federer - Petkovic, Zverev 4:1, 4:2Tabela grupy A: