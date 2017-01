Skoki narciarskie. TCS. Simon Ammann wyładował swoją frustrację! "To jakiś żart"

Kibice oburzeni. Mocne komentarze po konkursie w Innsbrucku

To był najbardziej loteryjny konkurs skoków narciarskich w tym sezonie. Zawodnicy musieli walczyć z mocnym i przede wszystkim zmiennym wiatrem, który uniemożliwiał wyrównaną rywalizację. Zawody w Innsbrucku zostały przerwane po pierwszej serii, a część skoczków była wściekła na rozgrywanie konkursu w takich warunkach.- Chyba jeszcze nie skakałem w takich warunkach. Zawsze dobrze mi się tutaj wiodło, ale to, co działo się w środę na Bergisel, to jakiś żart. Przed moim skokiem urządzenie do pokazywania światła dla zawodników trzęsło się niesamowicie od podmuchów wiatru. Byłem bliski wycofania się. Nie mam 22 lat, mam rodzinę - przyznał po konkursie Simon Ammann, cytowany przez portal Laola1.at Szwajcar trafił na fatalne warunki. W konkursie skoczył tylko 106 metrów, a w serii próbnej wylądował na 127 metrze. - Wielka szkoda, ponieważ wszyscy zawodnicy szykowali się naprawdę na dalekie skoki - stwierdził Ammann.Nierówny i źle przygotowany zeskok przyczynił się do upadku Kamila Stocha w serii próbnej, a podczas konkursu Floriana Altenburgera z Austrii. To jednak nie wszystko.Kamil Stoch mimo bolącego barku zdecydował się wystąpić w trzecim konkursie Turnieju Czterech Skoczni. W Innsbrucku był czwarty i... pojechał do szpitala. "Wiedziałem o co walczę i ile musiałem przejść, by znaleźć się w tym miejscu" - powiedział po zawodach.Reprezentacja polskich skoczków narciarskich po raz pierwszy w historii objęła prowadzenie w klasyfikacji Pucharu Narodów. To efekt świetnej formy, którą zawodnicy Stefana Horngachera pokazują w pierwszej części sezonu.Na 4. miejscu trzeci konkurs 65. Turnieju Czterech Skoczni ukończył Kamil Stoch. Strata do zwycięzcy konkursu przeważyła na stracie prowadzenia w klasyfikacji generalnej. Pogoda pozwoliła na rozegranie tylko jednej serii.