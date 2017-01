Turniej Czterech Skoczni. Żyła: Kamil Stoch? Mistrzostwo świata. Wyniki? Spojrzę w Bishofshofen po ostatnim skoku popatrzę, który jestem

?????Kibice oburzeni. Mocne komentarze po konkursie w Innsbrucku

Kamil Stoch komentuje kuriozalny konkurs

Stoch z urazem barku. Co dalej?

Historyczny sukces polskich skoczków!

Stoch stracił prowadzenie w "generalce" TCS

tak, jestem zadowolony, bo skok był w porządku, a na warunki nie miałem wpływu.- Było dziwnie, ale dla mnie dobrze, a dla innych gorzej. Każdy ma swój punkt widzenia (śmiech).- Trzeba iść z takim pytaniem do organizatorów (śmiech).- Wiatr, który cały czas się zmieniał. Raz było mocno z tyłu, raz lekko z tyłu, raz z przodu, a czasem nawet mocno z przodu. Bardzo dziwne warunki.- Wielkie brawa dla Kamila, po upadku ręką nie mógł ruszyć. To, że w ogóle poszedł na ten skok, to mistrzostwo świata.- Nie, będziemy walczyć o to, żeby nasze dobre skoki miały ciąg dalszy.- Na wynik spojrzę w Bishofschofen, jak już oddam ostatni skok. Wtedy będę mógł patrzeć, który tam jestem na liście.Nierówny i źle przygotowany zeskok przyczynił się do upadku Kamila Stocha w serii próbnej, a podczas konkursu Floriana Altenburgera z Austrii. To jednak nie wszystko.Kamil Stoch mimo bolącego barku zdecydował się wystąpić w trzecim konkursie Turnieju Czterech Skoczni. W Innsbrucku był czwarty i... pojechał do szpitala. "Wiedziałem o co walczę i ile musiałem przejść, by znaleźć się w tym miejscu" - powiedział po zawodach.Po badaniach w szpitalu w Innsbrucku zostanie podjęta decyzja o starcie Kamila Stocha w Bishofschofen, ostatnim konkursie 65. Turnieju Czterech Skoczni. W loteryjnych, wietrznych zawodach na Bergisel Stoch był czwarty i nadal liczy się w walce o końcowy triumf, choć upadając w serii próbnej uszkodził lewy bark.Reprezentacja polskich skoczków narciarskich po raz pierwszy w historii objęła prowadzenie w klasyfikacji Pucharu Narodów. To efekt świetnej formy, którą zawodnicy Stefana Horngachera pokazują w pierwszej części sezonu.Na 4. miejscu trzeci konkurs 65. Turnieju Czterech Skoczni ukończył Kamil Stoch. Strata do zwycięzcy konkursu przeważyła na stracie prowadzenia w klasyfikacji generalnej. Pogoda pozwoliła na rozegranie tylko jednej serii.