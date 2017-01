Ekstraklasa. Chorwat Arsenic zawodnikiem Wisły Kraków

Chorwat, który urodził się 2 czerwca 1994 roku w Osijeku, rozpoczął karierę w tamtejszym NK, ale jeszcze jako junior został wypożyczony do NK Visnjevac. Wrócił do macierzystego klubu w lipcu 2013 roku.Zdążył zadebiutować w chorwackiej ekstraklasie. Później był wypożyczony HNK Segesta Sisak, NK Sesvete. W 2015 roku wrócił do NK Osijek. W poprzednim sezonie zagrał w 24 ligowych meczach, a w obecnym - w siedemnastu.