Serie A. Bereszyński w pierwszym wywiadzie we Włoszech zdradził swój cel

Już w środę 24-letni Bereszyński weźmie udział w pierwszym treningu Sampdorii, która przygotowuje się do sobotniego meczu z Napoli.Włoskie media zauważają, że w klubie polski piłkarz będzie grał ze swym rodakiem Karolem Linettym.- Razem graliśmy w Lechu Poznań i dzięki temu łatwiej mi będzie znaleźć się w nowym otoczeniu- stwierdził Bereszyński dla Samp TV.Dodał też: - Grałem w Legii przez cztery lata, walcząc w Lidze Europy i było to dla mnie wspaniałe doświadczenie. W zeszłym roku byliśmy w Lidze Mistrzów , to dla mnie był najlepszy moment w karierze.Bereszyński wierzy, że we Włoszech uczyni kolejny krok w swojej karierze.- Chcę tutaj grać najlepiej jak potrafię. Myślę, że mamy dobrą drużynę, by móc dostać się do Ligi Europy - zauważył polski piłkarz Sampdorii.Według "La Gazzetta dello Sport" wartość transferu wynosi około 2 milionów euro.