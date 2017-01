Skoki narciarskie. TCS. Mocne komentarze o konkursie w Innsbrucku. Kibice oburzeni

Florian Liegl i Stefan Huber - mega szacun! Mało kto ma "jaja", by taką decyzję podjąć #4hills #tcs — Mateusz Kowalski (@KowalskyMateusz) 4 stycznia 2017

Te skoki dziś to żenada #TCS — Kuba Suski (@KubaSuski) 4 stycznia 2017

Kolejna skocznia TCS przygotowana fatalnie. Twardy jakie toni, nierówny i dziurawy zeskok. #skijumpingfamily — Dariusz Wyszomierski (@Dariusz1963_) 4 stycznia 2017

"Na taki zeskok nie wyprowadzilbym nawet swojego psa w obawie że zwichnie łapę" - Leo Beenhakker o skoczni w Innsbrucku#tcs #4hills — Cezary Olbrycht (@CezOlbrycht) 4 stycznia 2017

Ten konkurs to jakiś żart, zaniży tylko wszystkim wyniki w TCS #skijumpingfamily — amazayn (@sk8ismylove) 4 stycznia 2017

Jeśli Stoch nie wygra TCS to będzie mógł podziękować tylko i wyłącznie organizatorom konkursu w Innsbrucku #4hills #skoki #innsbruck — Marek Pasieczny (@M_Pasieczny) 4 stycznia 2017

Z Turnieju Czterech Skoczni zrobił się Turniej Trzech Skoczni. #TCS — Tomasz Pietrzyk (@tomek2648) 4 stycznia 2017

Najbardziej szkoda Krafta, bo przez ten konkurs praktycznie stracił szanse na powalczenie o wygraną w TCS.. #skijumpingfamily — POLISH MAINIAC (@main_olkaaa) 4 stycznia 2017

Loteryjne warunki w Innsbrucku mocno namieszały w rywalizacji o zwycięstwo w 65. Turnieju Czterech Skoczni. Podczas zawodów na Bergisel rządził wiatr, a na dodatek organizatorzy nie poradzili sobie z przygotowaniem zeskoku. To właśnie jedna z nierówności spowodowała upadek Kamila Stocha w serii próbnej. W trakcie konkursu jego los podzielił Florian Altenburger, a Stefan Huber, jego reprezentacyjny kolega zrezygnował ze swojego skoku pomimo palącego się zielonego światła. To Florian Liegl, trener Hubera podjął taką decyzję i nie chciał ryzykować zdrowiem swojego zawodnika.Loteryjne warunki sprawiły, że podium konkursu w Innsbrucku wyglądało mocno zaskakująco. Zawody wygrał Daniel Andre Tande, tu zaskoczenia nie ma. Ale drugie miejsce Roberta Johanssona i trzecie Klimowa to sensacja.Kamil Stoch, lider TCS po dwóch konkursach stracił prowadzenie w klasyfikacji generalnej na rzecz Daniela Andre Tandego. O największym pechu może mówić jednak Stefan Kraft. Austriak zakończył rywalizację na 18. miejscu, co praktycznie przekreślił jego szanse na walkę o zwycięstwo. Wszystko przez grypę żołądkową.Polscy kibice są oburzeni sposobem rozegrania środowego konkursu, a w sieci pojawiły się mocne komentarze.