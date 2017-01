Turniej Czterech Skoczni. Stoch stracił prowadzenie w "generalce". Skakał z urazem

Jeszcze przed konkursem było oczywiste, że jego przeprowadzenie nie będzie łatwe. Prognozy pogody zapowiadały silne podmuchy wiatru, uniemożliwiające odbycie się zawodów. Mimo wszystko FIS postawił sobie za punkt honoru przeprowadzenie choć jednej serii.Konkurs był co kilka minut przerywany, a zawodnicy wielokrotnie cofani z belki startowej. Rozegranie zaledwie jednej serii zajęło około 90 minut. Jeszcze nim zawody się rozpoczęły, Polscy kibice musieli drżeć o zdrowie Kamila Stocha. Dotychczasowy lider klasyfikacji generalnej turnieju upadł podczas serii próbnej i uskarżał się na mocny ból w okolicach barku. Po konsultacjach z lekarzem kadry, Aleksandrem Winiarskim, podjęto decyzję o dopuszczeniu zawodnika do zawodów, choć start obarczony był dużym ryzykiem.- Nie jestem pewien w stu procentach, czy nie stało się tam coś poważnego. Wygląda na to, że jest w porządku. Z ostateczną diagnozą musimy poczekać do czasu wykonania szczegółowych badań. Gdyby to był inny konkurs, inne miejsce, pewnie byśmy zrezygnowali - mówił w rozmowie z TVP lekarz polskich skoczków.Stoch, mimo bólu, nie zawiódł. W trudnych warunkach skoczył 120,5 m, co ostatecznie uplasowało go tuż za podium. Jego rywal z pary i jeden z głównych konkurentów w walce o wygranie całego turnieju, Stefan Kraft, skoczył 116 m i ukończył zmagania na 18. miejscu. Wygrał Daniel Andre Tande (128,5 m), przed Robertem Johanssonem (133 m) i Jewgienijem Klimowem (127 m).W pierwszej dziesiątce uplasowało się także dwóch innych Polaków - Maciej Kot był 6. (121 m), a Piotr Żyła 7. (121 m). Punktowali też 20. Dawid Kubacki (115 m) i 23. Jan Ziobro (115 m).Emocjonujący konkurs w Innsbrucku spod skoczni komentują nasi wysłannicy:W klasyfikacji generalnej TCS po trzech konkursach prowadzi Tande, z przewagą 1,7 pkt nad drugim Stochem, 16,6 pkt nad trzecim Kraftem i 23,6 pkt nad czwartym Piotrem Żyłą.W "generalce" Pucharu Świata również zaszły zmiany. Na pozycji lidera Domena Prevca (596 pkt) zmienił Tande (632 pkt), spychając Słoweńca na 2. miejsce. Na 3. lokatę awansował Kamil Stoch (533 pkt).1. Daniel Andre Tande 710,3 pkt3. Stefan Kraft 693, 7 pkt5. Manuel Fettner 671,1 pkt- - -