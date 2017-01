Jędrzejczyk podpisał kontrakt z Legią, Chukwu już w Warszawie

- Mamy cztery, a nawet pięć ofert. Decyzję podejmiemy pewnie w tym tygodniu, jak spotkamy się z Danielem w Europie - powiedział Atta Aneke, menedżer piłkarza. A nigeryjski dziennik "Dailytimes" informował, że 25-letni napastnik ma też ofertę z Major League Soccer (Stany Zjednoczone), jak również klubów z Turcji, Japonii i Chin.- Nie wiemy, czy w ogóle przyleci - usłyszeliśmy w Legii w środę rano, kiedy zapytaliśmy, o której w stolicy pojawi się Chukwu. Wiary w narodzie trochę brakowało. Niesłusznie, bo Nigeryjczyk o 14 wylądował na Okęciu, a potem pojechał na Łazienkowską.Choć Chukwu zainteresowane są inne kluby, to w Legii twierdzą, że negocjacje są na ostatniej prostej. Jeszcze w środę piłkarz ma zostać przebadany (przez doktora Jacka Jaroszewskiego) i jeśli nie będzie żadnych komplikacji, to podpisze umowę. Za jego transfer mistrz Polski nie musi płacić, bo z końcem roku skończyła się umowa Chukwu z chińskim drugoligowcem Szanghaj Shenxin.Nieoficjalnie mówi się, że Nigeryjczyk w Warszawie może liczyć na pensję w wysokości 500 tys. euro za sezon. Czyli będzie w czołówce płac - najlepiej opłacany w klubie Vadis Odjidja-Ofoe zarabia ok. 600 tysięcy euro za sezon.Godzinę przed przylotem Chukwu klub poinformował, że podpisał kontrakt z Arturem Jędrzejczykiem.Jędrzejczyk piłkarzem Legii został po raz trzeci. Podpisał czteroletni kontrakt. W ekipie mistrza Polski będzie grał z numerem 55 na plecach. Wcześniej występował z "2", a potem z "5", ale teraz te numery są zajęte przez Michała Pazdana i Macieja Dąbrowskiego.29-letni obrońca trafił do Legii na zasadzie transferu definitywnego z FK Krasnodar (kosztował ok. 1 mln euro). Jego powrót planowany był już od dłuższego czasu. Miał związek z tym, że w klubie liczono się z odejściem Bartosza Bereszyńskiego, który w środę podpisał kontrakt z Sampdorią Genua Oprócz Bereszyńskiego z ekipy mistrza Polski zimą odszedł także Nemanja Nikolić, który w grudniu za 3 mln euro przeniósł się do Chicago Fire.