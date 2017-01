Ekstraklasa. Rumun Radut w Lechu Poznań

Radut ma za sobą występy w czołowych rumuńskich zespołach - Pandurii Targu Jiu i Steaule Bukareszt. W barwach tych drużyn rozegrał łącznie 150 spotkań, w których zdobył 14 bramek i zanotował 18 asyst. Rumun dwukrotnie wystąpił w reprezentacji narodowej.Do Lecha przyszedł jako wolny zawodnik, w listopadzie ubiegłego roku rozwiązał umowę z Hatta Club."Mam kontrakt na sześć miesięcy i teraz muszę udowodnić swoją przydatność dla drużyny. Mam nadzieję, że szybko się zaaklimatyzuję i pomogę drużynie w osiąganiu dobrych wyników - powiedział Rumun cytowany przez oficjalną stronę Lecha.Zadowolenia z pozyskania rumuńskiego pomocnika nie krył trener Nenad Bjelica. - Radut jest zawodnikiem, którego absolutnie chciałem mieć w zespole. Pasuje do filozofii "Kolejorza" i mojego systemu gry . Może występować na czterech pozycjach ofensywnych. To piłkarz bardzo utalentowany i inteligentny. Jego mocną stroną są pojedynki jeden na jeden - podkreślił chorwacki szkoleniowiec.To pierwszy piłkarz sprowadzony do Lecha w trakcie zimowego okienka transferowego.Poznaniacy obecnie przebywają na urlopach. Pierwsze zajęcia po świątecznej przerwie mają zaplanowane na 9 stycznia . W ramach przygotowań do sezonu podopieczni Bjelicy wyjadą w połowie stycznia na dziesięciodniowe zgrupowanie na Cypr.