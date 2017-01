Turniej Czterech Skoczni. Stoch, Kraft, Tande? Typują Hannawald, Thoma, Schuster i Schmitt

Po połowie 65. TCS Stoch jest pierwsza, drugie miejsce ze stratą 0,8 pkt zajmuje Austriak Stefan Kraft, a trzeci jest Norweg Daniel Andre Tande, który ma notę o 6,6 pkt niższą od Stocha. W tak wyrównanej stawce trudno wskazać faworyta do końcowego triumfu, ale poprosiliśmy o to ekspertów spotkanych pod skocznią w Innsbrucku.- Stawiam na Kamila. Stefan jest trochę chory, przeziębiony, a Kamil jest mocny. Oczywiście liczy się też Daniel Andre Tande, ale ja jednak nie sądzę, by on wygrał. Moim faworytem jest Stoch.- Moim zdaniem wygra Kamil Stoch. Od początku mówiłem, że jest w bardzo dobrej, równej formie, a wygląda na to, że ona jeszcze rośnie. Stefan Kraft i Daniel Andre Tande raczej nie będą skakać lepiej niż do tej pory, a Kamil może się jeszcze poprawić. Według mnie jest najmocniejszy.- W tej edycji bardzo trudno wytypować zwycięzcę, Stoch, Kraft i Tande walczą bardzo ostro. Ale wydaje mi się, że najmocniejszy jest Kamil i jeśli muszę kogoś wybrać, to stawiam na waszego zawodnika. Oczywiście przed nami dwa konkursy na austriackich skoczniach, więc Kraft będzie dla Stocha groźny. Tande też jest w bardzo wysokiej formie, a ja chciałbym, żeby do walki tej trójki włączył się jeszcze Markus Eisenbichler. Ale wiem, że jemu trudno będzie wskoczyć choćby na podium turnieju.- Czasem tego żałuję, ale niestety nie umiem patrzeć w przyszłość (śmiech). Naprawdę nie mam pojęcia, kto wygra ten turniej. Kamil Stoch ma 33 proc. szans, tyle samo mają Stefan Kraft i Daniel Andre Tande. Ta trójka jest bardzo blisko siebie nie tylko punktowo, po prostu są w takiej dyspozycji, że nie potrafię powiedzieć, że któryś z nich skacze teraz lepiej i jest faworytem.