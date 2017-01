Ponad 100 milionów złotych na modernizację ośrodków sportowych w Warszawie

- W sumie w budżecie mamy na to przeznaczone prawie 130 mln, ale część musi być wydana na bieżącą obsługę i remonty - potwierdziła w środę na konferencji prasowej zastępca prezydent m.st. Warszawy Renata Kaznowska.Ośrodek "Namysłowska" przejdzie kompleksową rewitalizację. W jego północno-zachodniej części powstanie ogólnie dostępna strefa sportów miejskich, gdzie będzie m.in. plac zabaw, siłownia plenerowa, skatepark, strefa parcour, ścianka wspinaczkowa. Kapitalny remont przejdzie budynek główny z pływalnią krytą.Na zewnątrz przywrócony zostanie kompleks basenów rekreacyjnych, powstanie zadaszony tor wrotkarski, zimą zamieniany na lodowisko, kilka boisk do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki oraz mini golf.Ponad 11 mln złotych zostanie wydane na obiekty w Parku Kultury w Powsinie. Hala tenisowa otrzyma nowe pokrycie dachowe, zmieniona będzie nawierzchnia kortów, zmodernizowane oświetlenie i instalacja CO. Trwają prace nad projektem zagospodarowania całego parku.Całoroczny Stok Narciarski "Szczęśliwice" otrzyma nową matę igielitową, powstanie nowy wyciąg chodnikowy dla początkujących, który poprawi bezpieczeństwo. Budynek główny ośrodka zostanie rozbudowany i przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Całość prac wyceniona jest na prawie 16 mln.Prace modernizacyjne prowadzone będą także w ośrodku "Moczydło", gdzie powstanie m.in. nowa niecka basenu ze stali nierdzewnej oraz kilka boisk. Wymieniona będzie także instalacja elektryczna i wodno-kanalizacyjna.W ośrodku "Inflancka" modernizację przejdzie stacja uzdatniania wody, sauna , z której w 2015 roku skorzystało około 30 tysięcy osób. Planowana jest wymiana powłoki pneumatycznej nad basenem i zainstalowanie sterowanej automatycznie wentylacji z odzyskiem ciepła.Sporo zmian czeka ośrodek "Hutnik". W planie jest budowa nowego, pełnowymiarowego boiska piłkarskiego, zadaszonych trybun na 1200 miejsc, boisk treningowych, zaplecza sanitarnego. Prace będą kosztowały prawie 17 mln, przy Marymonckiej 42 powstanie nowoczesne piłkarskie centrum treningowe.W planach była także inwestycja na torze łyżwiarskim "Stegny". Planowano zadaszenie obiektu (koszt inwestycji miał wynieść 163 mln złotych), jednak MSiT zdecydowało, że kryty tor zostanie wybudowany w Tomaszowie Mazowieckim . Teraz władze Warszawy muszą zweryfikować plany, jednak - jak zapewniła Kaznowska - ponownie złożą wniosek do resortu o wpisanie tej inwestycji do planu rocznego na 2017 i przyznanie 60 mln dotacji z budżetu centralnego.