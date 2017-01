Tour de Ski. Stina Nilsson wygrała czwarty etap

1. Stina Nilsson (Szwecja) 27.42,7 2. Heidi Weng (Norwegia) strata 1,7 s 3. Ingvild Flugstad Oestberg (Norwegia) 1,8 4. Krista Parmakoski (Finlandia) 42,4 5. Jessica Diggins (USA) 1.47,5 6. Nicole Fessel (Niemcy) 2.39,1

Klasyfikacja Tour de Ski (po 4 z 7 etapów):

1. Stina Nilsson (Szwecja) 1:10.29,0 2. Heidi Weng (Norwegia) strata 6,7 s 3. Ingvild Flugstad Oestberg (Norwegia) 11,8

Klasyfikacja generalna PŚ (po 13 z 32 konkurencji):

1. Heidi Weng (Norwegia) 832 pkt 2. Ingvild Flugstad Oestberg (Norwegia) 766 3. Krista Parmakoski (Finlandia) 594 4. Stina Nilsson (Szwecja) 531 5. Maiken Caspersen Falla (Norwegia) 424 6. Marit Bjoergen (Norwegia) 423 25. Justyna Kowalczyk (Polska) 111

Klasyfikacja na dystansach (po 8 z 19 biegów):

1. Heidi Weng (Norwegia) 479 2. Ingvild Flugstad Oestberg (Norwegia) 418 3. Krista Parmakoski (Finlandia) 339 25. Justyna Kowalczyk (Polska) 57

Trzecia była kolejna zawodniczka z kraju fiordów Ingvild Flugstad Oestberg - 1,8 straty.Nilsson jako liderka klasyfikacji generalnej ruszyła na trasę pierwsza, cztery sekundy przed Weng. Szybko dołączyła do nich Oestberg i wspólnie pokonały całą trasę. Na finiszu najwięcej sił zachowała Szwedka, która teraz w "generalce" wyprzedza Weng o 6,7 s.Od 10 grudnia w rywalizacji w Pucharze Świata nie uczestniczy Justyna Kowalczyk. Ten stan potrwa aż do lutego, a TdS nie jest wyjątkiem. W ten sposób zawodniczka unika dominujących w tym czasie konkurencji rozgrywanych techniką dowolną, które nie służą jej kolanu.W 11. edycji tego wyczerpującego cyklu brakuje wielu innych gwiazd, na czele z zawieszoną Norweżką Therese Johaug. Już przed rozpoczęciem sezonu o rezygnacji z TdS mówiła wracająca po macierzyńskiej przerwie jej słynna rodaczka Marit Bjoergen.Czwartek jest dniem przerwy. W piątek zawodniczki będą rywalizowały we włoskim Dobbiaco w biegu na 5 km techniką dowolną. Zmagania zakończą się 8 stycznia w Val di Fiemme tradycyjną wspinaczką na stok Alpe Cermis.