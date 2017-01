Oficjalnie: Bartosz Bereszyński piłkarzem Sampdorii Genua

24-letni prawy obrońca przez ostatnie cztery lata grał w Legii Warszawa . Razem ze stołecznym klubem trzykrotnie wywalczył mistrzostwo Polski oraz dwa razy zdobył Puchar Polski. W sumie w barwach Legii wystąpił w 73 ligowych spotkaniach, strzelił jednego gola.Obecny sezon jest dla niego wyjątkowo udany. Po dobrych występach w Lidze Mistrzów prawy obrońca nie tylko zwrócił na siebie uwagę zagranicznych skautów, ale też selekcjonera Adama Nawałki, który powołał go do reprezentacji na listopadowe mecze z Rumunią i Słowenią.Teraz w Sampdorii występować będzie razem z Karolem Linettym. Co ciekawe obu piłkarzy reprezentuje ta sama agencja menedżerska - Fabryka Futbolu. Legia na transferze swojego obrońcy zarobiła ok. 2 mln euro.Bereszyński na Łazienkowską trafił zimą 2013 r. z Lecha Poznań . Kosztował 100 tys. euro, a w Legii traktowano go wówczas jako inwestycja na przyszłość. Stało się inaczej. Jan Urban w pół roku stworzył z Bereszyńskiego jednego z najlepszych prawych obrońców w lidze.Sampdoria - z dorobkiem 23 punktów po 18 meczach - jest obecnie na trzynastym miejscu w tabeli włoskiej Serie A.