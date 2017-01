Turniej Czterech Skoczni. Freund i Hayboeck wycofali się, będzie więcej 'szczęśliwych przegranych'

Obaj zawodnicy mają prawdopodobnie grypę. Austriak przystępował do turnieju osłabiony, Adam Małysz w niedawnej rozmowie ze Sport.pl mówił, że od trenera Austriaków Heinza Kuttina wie, że ten skoczek ma spore problemy z plecami. I właśnie dlatego Małysz nie stawiał Hayboecka w gronie głównych kandydatów do wygrania imprezy. Dyrektor PZN ds. skoków i kombinacji norweskiej podkreślał, że w Turnieju Czterech Skoczni kluczem do sukcesu jest wytrzymałość.Hayboeck choć nie jest w pełni formy, prezentował się dobrze. Po zawodach w Oberstdorfie i Garmisch-Partenkirchen zajmował szóstą pozycję w klasyfikacji TCS. We wtorkowych kwalifikacjach uzyskał czwarty wynik i w konkursie miał rywalizować z Freundem, który był dopiero 47. Niemiec skacze ostatnio znacznie poniżej swoich możliwości. Na półmetku TCS zajmował w nim dopiero 22. miejsce.Brak Freunda i Hayboecka oznacza, że w Innsbrucku zobaczymy tylko 24 pary. Awans do drugiej serii konkursu uzyskają zwycięzcy oraz sześciu "szczęśliwych przegranych", czyli zawodników pokonanych, którzy uzyskają najwyższe noty. Zawsze takich przegranych jest pięciu.