Turniej Czterech Skoczni. Austriackie media: Kraft mocny, ale Stoch faworytem

"Tour-Thriller" - tak rywalizację o zwycięstwo w 65. Turnieju Czterech Skoczni nazywa dziennik "Sport". I stawia konkretne zadanie przed Stefanem Kraftem, pisząc, że w środę na Bergisel faworyt gospodarzy ma odrobić 44 centymetry straty do Kamila Stocha. Ta odległość odpowiada ułamkom punktu, jakie wicelider Kraft traci do lidera Stocha. W klasyfikacji TCS na półmetku Polaka i Austriaka dzieli zaledwie 0,8 pkt.W "Sporcie" czytamy też o tym, że Austriacy muszą się bronić przed rywalami, których prowadzą austriaccy trenerzy. Stoch powrót na szczyt zawdzięcza współpracy ze Stefanem Horngacherem, trzeci w "generalce" TCS Norweg Daniel Andre Tande (traci do Stocha 6,6 pkt) pracuje z Aleksandrem Stoecklem, a Niemców szkoli Werner Schuster.Toni Innauer, czyli mistrz olimpijski z Lake Placid z 1980 roku, na łamach "Sportu" mówi coś, co na pewno spodoba się polskim kibicom. "Kraft jest mocny, ale Stoch jest faworytem" - stwierdza austriacka legenda.Więcej wiary w swojego zawodnika mają chyba redaktorzy "Kronen Zeitung". Ten dziennik zapowiada na okładce, że dzisiaj na Bergisel Kraft pokaże siłę.Z kolei "Tiroler Tageszeitung" obwieszcza na okładce, że 20 tysięcy widzów na Bergisel będzie chciało zobaczyć, jak wygrywa Kraft. Oczywiście wszystkich emocjonować będzie pojedynek Austriaka ze Stochem w ostatniej parze KO pierwszej serii zawodów (Kraft wygrał kwalifikacje, więc ma numer 1, a Stoch zrezygnował ze startu w nich, dlatego dostał numer 50).Skoki są dla Austriaków ważne, ale chyba mimo wszystko nie aż tak jak narciarstwo alpejskie . Na okładce "Kuriera" zabrakło miejsca dla Turnieju Czterech Skoczni, a znalazło się dla Mikaeli Shiffrin. Dziennik informuje kibiców, że Amerykanka, która miała serię 12 zwycięstw z rzędu w slalomie w Pucharze Świata we wtorek w Zagrzebiu nie ukończyła pierwszego przejazdu.