MŚ we Francji. Polska jedzie na mistrzostwa w eksperymentalnym składzie

O tym, że reprezentacja będzie miała na francuskim turnieju nową, młodszą twarz, wiadomo było już od dawna. Po tym, jak przygodę z drużyną narodową zakończyli Bartosz Jurecki, Adam Wiśniewski, Karol Bielecki, Sławomir Szmal i Krzysztof Lijewski, stało się jasne, że kadra zaczyna nowy etap. Sytuację skomplikowały jednak dodatkowo groźne urazy Michała Jureckiego, Piotra Wyszomirskiego i Kamila Syprzaka, które uniemożliwiły im wyjazd do Francji Ostateczny skład kadry na mistrzostwa świata nie jest jeszcze znany. Decyzje personalne trener Dujszebajew podejmie po turnieju w Hiszpanii (6-8 stycznia). Pewne jest, że do Francji pojedzie co najmniej ośmiu debiutantów.O swój pierwszy udział w imprezie rangi mistrzowskiej walczą Marek Daćko, Tomasz Gębala, Mateusz Kornecki, Krzysztof Łyżwa, Adam Morawski, Arkadiusz Moryto, Paweł Niewrzawa, Adrian Nogowski, Paweł Paczkowski, Rafał Przybylski, Patryk WalczakBramkarze: Mateusz Kornecki (NMC Górnik Zabrze ), Adam Malcher (KPR Gwardia Opole), Adam Morawski (Orlen Wisła Płock)Rozgrywający: Piotr Chrapkowski (Vive Tauron Kielce), Tomasz Gębala (Orlen Wisła Płock), Łukasz Gierak (TuS N-Luebbecke, Niemcy), Mariusz Jurkiewicz (Vive Tauron Kielce), Krzysztof Łyżwa (KS Azoty Puławy), Paweł Niewrzawa (Wybrzeże Gdańsk ), Paweł Paczkowski (Vive Tauron Kielce), Rafał Przybylski (KS Azoty Puławy)Skrzydłowi: Michał Daszek (Orlen Wisła Płock), Mateusz Jachlewski (Vive Tauron Kielce), Przemysław Krajewski (KS Azoty Puławy), Adrian Nogowski (MMTS Kwidzyn)Obrotowi: Marek Daćko (NMC Górnik Zabrze), Maciej Gębala (Orlen Wisła Płock), Patryk Walczak (Vive Tauron Kielce)Z kadrą przebywa również Arkadiusz Moryto (Zagłębie Lubin).