Turniej Czterech Skoczni. W Innsbrucku tylko jedna seria?

We wtorek w Innsbrucku świeciło słońce i było niemal bezwietrznie, treningi i kwalifikacje odbyły się w świetnych warunkach. W środę od rana zanosi się na opady, a wiatr ma przeszkadzać zawodnikom, osiągając w porywach prędkość 7-8 m/s w porze rozpoczęcia konkursu i nawet 12 m/s około godz. 16, kiedy teoretycznie powinny kończyć się zawody.To zapowiedź konkursu loteryjnego i przedłużanego przez jury po to, by postarać się zapewnić zawodnikom porównywalne warunki. A jeśli pierwsza seria będzie trwała długo, to drugiej rozegrać już się nie da. Bergisel nie ma bowiem sztucznego oświetlenia.Z drugiej strony może się okazać, że prognozy przygotowane przez Austriaków się nie potwierdzą. Na godzinę 11 zapowiadali wiatr osiągający prędkość 2,5 m/s, tymczasem na razie na skoczni jest cisza. Oby nie przed burzą.