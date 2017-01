Ćwierćfinał Pucharu Polski. ONICO AZS Politechnika podejmie Effectora Kielce

Na tym etapie zmagań o Puchar Polski o awansie do kolejnego decyduje wynik tylko jednego spotkania. Pary i gospodarzy wyłoniono w losowaniu, do którego przed świętami Bożego Narodzenia doszło w siedzibie Polskiego Związku Piłki Siatkowej.ONICO AZS Politechnika Warszawska w sezonie 2016/2017 już grała z Effectorem. W meczu pierwszej rundy fazy zasadniczej PlusLigi Inżynierowie zwyciężyli na wyjeździe 3-1. Jak będzie tym razem? Przyjdźcie do Areny Ursynów i przekonajcie się sami.Mecz ONICO AZS Politechnika Warszawska - Effector Kielce rozpocznie się o 16.00. Poprowadzą go Maciej Twardowski i Paweł Zajc.