Semir Stilić nie wróci do Wisły Kraków. Chce go Górnik Łęczna

Problemem są oczekiwania finansowe zawodnika - donosi "Przegląd Sportowy" . Mimo wszystko szanse na to, że Bośniak wróci do Ekstraklasy, są duże. Mocno zabiegają o niego przede wszystkim Pogoń Szczecin i Górnik Łęczna.Klub z Lubelszczyzny wydaje się być faworytem w wyścigu po Bośniaka. Za Górnikiem przemawia głównie postać Franciszka Smudy, z którym zawodnik współpracował w czasach gry w Lechu Poznań i Wiśle Kraków (do Białej Gwiazdy ściągnął go właśnie Smuda).- Ten temat przewija się już u nas już od pół roku, wiadomo, że każdy chciałby go tu widzieć. Ale co z tego wyjdzie, nie potrafię powiedzieć. Spokojnie działamy, czekamy, bo wiadomo, że 1 stycznia wszyscy zawodnicy mają ogromne oczekiwania, a im więcej czasu mija, tym ich wymagania się zmniejszają - mówi członek sztabu szkoleniowego Górnika Veljko Nikitović.Stilić jako piłkarz Lecha i Wisły rozegrał łącznie w polskiej lidze 158 meczów i strzelił 34 gole. Sezon 2015/2016 pomocnik spędził w APOEL-u Nikozja, z którym zdobył mistrzostwo Cypru. Od sierpnia pozostaje bez klubu.