WTA Auckland. Porażki Sereny Williams i Alicji Rosolskiej

To był pierwszy turniej Williams od wrześniowej porażki w półfinale US Open . W pierwszej rundzie zdołała pokonać Francuzkę Pauline Parmentier, która w światowym rankingu zajmuje 69. miejsce, ale sklasyfikowana trzy pozycje niżej Brengle okazała się przeszkodą nie do pokonania.W imprezie nie uczestniczy już również starsza z sióstr Williams - Venus. Rozstawiona z "dwójką" zawodniczka wycofała się z powodu kontuzji.Rosolska natomiast grała w parze z Amerykanką Taylor Townsend. Uległy jednak Nowozelandce Marinie Erakovic oraz Brytyjce Laurze Robson 1:6, 5:7.