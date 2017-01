NBA. Motiejunas wraca na parkiety po pięciu miesiącach

Do NBA trafił latem 2012 roku po tym jak wywalczył z Asseco Gdynia mistrzostwo Polski.26-latek zamiast ponad 30 mln dolarów proponowanych w grudniu najpierw przez Brooklyn Nets (37 mln), a następnie przez "Rakiety", które prawie wyrównały ofertę (35 mln), będzie się musiał zadowolić rocznym kontraktem za jedyne 1,1 mln dolarów. To stawka minimalna przewidziana dla starszych koszykarzy, weteranów. lutym 2016 roku Litwin został oddany w wymianie między klubami z Houston do Detroit Pistons, ale nie przeszedł testów medycznych w tym ostatnim zespole (ma kłopoty z kręgosłupem ) i powrócił do "Rakiet". W ich barwach po raz ostatni wystąpił w ubiegłorocznym play off.W sezonie 2016/17 czekał na nowy kontrakt, ale pierwotna propozycja Houston - 3,2 mln dolarów za rok gry nie satysfakcjonowała zawodnika oraz jego agenta i została odrzucona. Na początku grudnia lukratywną propozycję złożył Brooklyn Nets na cztery lata, ale umowa nie doszła do skutku, gdyż szefowie Houston niemalże wyrównali stawkę. Ponieważ urodzony w Kownie Motiejunas nie przeszedł po raz kolejny testów medycznych, kontraktu nie podpisano.W ciągu czterech sezonów spędzonych w Rockets miał średnio 7,8 pkt i 4,0 zbiórki, opuścił jednak w każdym z sezonów regularnych z powodu dolegliwości z plecami minimum 10 spotkań.