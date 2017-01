Ekstraklasa. Kiko Ramirez nowym trenerem Wisły Kraków

Ramireza do Wisły, według "PS" , sprowadził hiszpański dyrektor sportowy Manuel Junco. Radosław Sobolewski i Kazimierz Kmiecik, którzy prowadzili zespół Wisły w ostatnich pięciu meczach, pozostaną w sztabie szkoleniowym, mają być asystentami Hiszpana.46-latek nigdy nie pracował poza Hiszpanią i nigdy nie prowadził zespołu z wyższego poziomu rozgrywkowego niż hiszpańska trzecia liga. Od czerwca 2016 roku był bezrobotny po tym, jak CD Castellon (4. liga hiszpańska) nie przedłużył z nim kontraktu.Hiszpan ma zostać zaprezentowany jako szkoleniowiec Wisły w czwartek.Wisła Kraków po 20. kolejkach Ekstraklasy zajmuje 10. miejsce. Do lidera Jagielloni Białystok traci 15 punktów, ale do ósmego miejsca, czyli pierwszego premiowanego grą w grupie mistrzowskiej, ma tylko punkt straty.