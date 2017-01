Michael Schumacher skończył 48 lat. Życzenia z całego świata

#OnThisDay in 1969, a legend was born...#HappyBirthday to the great Michael Schumacher!

Thinking of you always, Champ #KeepFightingMichael pic.twitter.com/ciEAzh5APk — MERCEDES AMG F1 (@MercedesAMGF1) January 3, 2017

Always in our thoughts. Happy birthday Michael... #KeepFightingMichael https://t.co/4nlhpdfaCf — Renault Sport F1 (@RenaultSportF1) January 3, 2017

A champion is always a fighter. Happy birthday to such an inspiring friend Michael @schumacher. NEVER GIVE UP ! ???????? #KeepFightingMichael — Lukas-Podolski.com (@Podolski10) January 3, 2017

Uno de los grandes cumple hoy 48 anos. Felicidades #MichaelSchumacher! / One of the greatest turns 48! Happy birthday! #keepFightingMichael pic.twitter.com/tAYkxYOvGM — Jorge Lorenzo (@lorenzo99) January 3, 2017

Od wypadku w Meribel minęły już trzy lata. Stan zdrowia Schumachera jest utrzymywany w tajemnicy. Tak zażyczyła sobie rodzina kierowcy, a prawnicy ostro walczą o to, by wola Schumacherów była przestrzegana. Fani i świat sportu o Schumacherze jednak nie zapominają. Na Twitterze pod hashtagiem #keepfightingmichael są tysiące życzeń z okazji 48 urodzin kierowcy.Specjalne wiadomości zamieściły zespoły Ferrari i Mercedes, dla których ścigał się Schumacher, ale także i dział sportu Renault. Życzenia przesłali też rywale z F1 - mistrz świata Damon Hill oraz Giancarlo Fisichella, motocyklista Jorge Lorenzo czy piłkarz Lukas Podolski.