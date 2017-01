Sąd zdecydował. Michał Materla pozostanie w areszcie

Materla aresztowany. Grozi mu 15 lat więzienia

Wniosek o uchylenie aresztu wniósł adwokat jednego z najpopularniejszych zawodników MMA. Jakub Łysakowski twierdzi, że prokuratora nie ma żadnych podstaw do przetrzymywania Materli w areszcie. Sąd zdecydował się oddalić wniosek. Oznacza to, że Materla w areszcie pozostanie co najmniej do 13 marca Michał Materla został zatrzymany przez Centralne Biuro Śledcze Policji w połowie grudnia . Wraz z zawodnikiem MMA zatrzymano jeszcze 20 innych osób.- 21 członków zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym zatrzymali funkcjonariusze CBŚP. Grupa zajmowała się multiprzestępczością, a w szczególności przemytem kokainy z Aruby, haszyszu, jak też handlem tytoniem i nielegalnymi papierosami. W akcji zatrzymań wzięło udział 300 funkcjonariuszy Policji, którzy jednocześnie weszli do 40 miejsc w czterech województwach: zachodniopomorskim, dolnośląskim, mazowieckim i wielkopolskim. Wszyscy zatrzymani już usłyszeli zarzuty, a w stosunku do 18 osób Prokuratura Okręgowa w Poznaniu skierowała wnioski o tymczasowe aresztowanie - czytamy na oficjalnej stronie Centralnego Biura Śledczego Policji.- W wyniku przeprowadzonych przeszukań na poczet przyszłych kar i grzywien policjanci zabezpieczyli luksusowe samochody, ponad 117 tys. zł, 15, 5 tys. euro, zegarki i złoto. Na koncie jednego z podejrzanych zabezpieczono również 100 tys. zł na poczet przyszłych kar.- Podejrzanym grozi do 15 lat pozbawienia wolności - napisano.