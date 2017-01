Liga Mistrzów. Czterech kibiców Chelsea skazanych za rasistowskie zachowanie

W drodze na stadion mężczyźni - w wieku od 22 do 52 lat - wypchnęli paryżanina ze stojącego na stacji Richelieu-Drouot wagonu metra, śpiewając "Jesteśmy rasistami, jesteśmy rasistami, bo tak nam się podoba". Incydent został nagrany przez innego kibica "The Blues", który następnie udostępnił wideo brytyjskim mediom, w tym m.in. "Guardianowi".Podczas wtorkowego posiedzenia sądu, Brytyjczycy zostali skazani na kary od sześciu do dwunastu miesięcy więzienia w zawieszeniu, a także kary finansowe o łącznej wartości 10 tys. euro. Trzech z czterech fanów już wcześniej było karanych i są objęci zakazami stadionowymi w Wielkiej Brytanii Dwaj z ukaranych mężczyzn, którzy byli obecni na ogłoszeniu wyroku, przeprosili ofiarę, podkreślając jednak, że ich zachowanie "nie było rasistowskie". Pochodzący z Mauritiusu i posiadający francuskie obywatelstwo Souleymane Sylla zaznaczył w sądzie, że poczuł się "upokorzony" zachowaniem kibiców.