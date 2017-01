Serie A. Włoskie media:Łukasz Skorupski latem zmieni klub

Polak od zeszłego sezonu gra na wypożyczeniu w Empoli, gdzie spisuje się znakomicie. Obecnie uważany jest za jednego z najlepszych bramkarzy w lidze włoskiej . Jego doskonałą dyspozycję wielokrotnie doceniały już najbardziej prestiżowe media we Włoszech, wybierając go do jedenastek kolejki. Według serwisu whoscored.com tylko dwóch bramkarzy ma wyższą średnią ocenę od niego (7.04) - Etrit Berisha (7.05) z Atalanty i Wojciech Szczęsny (7.09) z AS Romy.Nic dziwnego, że dobre recenzje przełożyły się na zainteresowanie innych klubów usługami polskiego bramkarza. Zagraniczne media pisały o płynących zapytaniach z m.in. Anglii i Francji , tymczasem pojawiła się informacja, że Skorupski podczas letniego okienka transferowego przeniesie się do Torino. Były klub Kamila Glika jest gotów zapłacić Romie 7 milionów euro.Informacji prawdopodobieństwa dodaje fakt, że Torino wciąż poszukuje podstawowego bramkarza. W tym sezonie wypożyczyło Joe Harta z Manchesteru City . Umowa z Anglikiem wygasa wraz z końcem bieżącego sezonu.????? Najbardziej absurdalne plotki transferowe wszech czasów! Co oni wymyślali...