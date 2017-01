Dakar 2017. Australijski motocyklista Price liderem po 2. etapie, Rafał Sonik 16 w quadach

Wyniki 2. etapu (Resistencia - San Miguel de Tucuman 803 km; OS 275 km):

Klasyfikacja po dwóch etapach:

Mimo odległej pozycji startowej zdołał odrobić straty do czołówki, osiągając przewagę 3 minut 22 sekund nad drugim tego dnia zawodnikiem Austriakiem Matthiasem Walknerem.Na 33. pozycji uplasował się Adam Tomiczek z Orlen Team, który również jest 33. po dwóch etapach. Po pierwszym z rajdu wycofał się najszybszy z polskich motocyklistów Jakub Piątek z powodu urazu nadgarstka.Wsród kierowców quadów zwyciężył we wtorek Argentyńczyk Pablo Copetti. Rafał Sonik uzyskał 16. czas i w klasyfikacji generalnej jest 18.W środę trzeci etap z San Miguel de Tucuman do San Salvador de Jujuy długości 780 km (OS 364 km).motocykle1. Toby Price (Australia/KTM) 2:37.32 2. Matthias Walkner (Austria/KTM strata 3.22 3. Paulo Goncalves (Portugalia/Honda) 3.51 ... 33. Adam Tomiczek (Polska/KTM) 23.09 94. Paweł Stasiaczek (Polska/KTM) 1:13.20quady 1. Pablo Copetti ( Argentyna /Yamaha) 3:14.29 2. Nelson Sanabria (Paragwaj/Yamaha) strata 1.59 3. Axel Dutrie ( Francja /Yamaha) 5.31 ... 16. Rafał Sonik (Polska/Yamaha) 25.19motocykle 1. Toby Price (Australia/KTM) 3:07.17 2. Matthias Walkner (Austria/KTM) strata 2.39 3. Paulo Goncalves (Portugalia/Honda) 2.54 ... 33. Adam Tomiczek (Polska/KTM) 25.40 96. Paweł Stasiaczek (Polska/KTM) 1:20.45quady 1. Pablo Copetti (Argentyna/Yamaha) 3:49.06 2. Nelson Sanabria (Paragwaj/Yamaha) strata 1.54 3. Marcelo Medeiros (Brazylia/Yamaha) 4.20 ... 18. Rafał Sonik (Polska/Yamaha) 30.20