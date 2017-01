Turniej Czterech Skoczni. Kamil Stoch wie, jak skakać w Innsbrucku

Stoch jest pewny siebie, uśmiechnięty i rozluźniony. Nie skupia się na klasyfikacji generalnej, chce bawić się skokami i cieszyć tym, co udaje się zrobić. Nie rozpamiętuje porażek i nieudanych startów - takiego nastawienia nauczył go nowy trener Stefan Horngacher. Zresztą w tym sezonie tych gorszych występów jest niewiele.Austriacki szkoleniowiec odczarował Turniej Czterech Skoczni. Podczas gdy zawsze mówiło się, że ten cykl wybitnie Polakom nie leży, teraz okazuje się, że biało-czerwoni tworzą najmocniejszą drużynę.To nie tylko zasługa Stocha, który jest liderem, ale także pozostałych reprezentantów - piątego w klasyfikacji Piotra Żyły, czy ósmego Macieja Kota.Stoch, dwukrotny złoty medalista olimpijski z Soczi, lubi skocznię Bergisel w Innsbrucku, gdzie w środę odbędzie się trzeci konkurs. Dwukrotnie stawał tu na podium - cztery lata temu był drugi, a trzy lata temu trzeci. To jednak jeszcze o niczym nie świadczy. Wiele znaczą jednak obecne wyniki Lider polskiej ekipy znowu zagrał va banque. Doskonale spisał się na treningach - dwukrotnie je wygrał, ale odpuścił kwalifikacje. To oznacza, że w pierwszej serii konkursowej zmierzy się z Kraftem, który wygrał wtorkowe eliminacje.To już druga taka zagrywka Stocha w obecnej edycji TCS. Ostatnio - w Garmisch-Partenkirchen się udało. Polak wprawdzie zajął drugie miejsce, ale wyszedł na pozycję lidera cyklu.Stoch ma jednak zaledwie 0,8 pkt przewagi nad Kraftem. W przeliczeniu na odległość to 44 cm. Austriak zna Bergisel doskonale. Często tu trenuje, a w trakcie zawodów może liczyć na kibiców, którzy zawsze chętnie przychodzą dopingować swoich idoli.Swoją siłę pokazał także w kwalifikacjach, co jest tylko znakiem, że w środę fani mogą być świadkami zaciętego widowiska. Tym bardziej, że w walce pozostaje także na razie trzeci w klasyfikacji Norweg Daniel Andre Tande. On traci do Polaka 6,6 pkt, ale jest w znakomitej formie, choć akurat w Innsbrucku zawsze średnio mu wychodziło.Statystyki też nie są dla niego korzystne. Ta skocznia nigdy bowiem nie leżała Norwegom. W ostatnich 35 latach tylko dwóm zawodnikom z tego kraju udało się zwyciężyć na Bergisel - w 2006 roku Larsowi Bystoelowi i rok później Andersowi Jacobsenowi.Stoch z kolei może być pierwszym zawodnikiem od 17 lat, który zwycięży w całym cyklu bez pojedynczej wygranej w konkursie. Taka sztuka udała się w sezonie 1998 /99 Finowi Janne Ahonenowi. Polak w dwóch pierwszych konkursach obecnej edycji był drugi.Jedynym dotychczas Polakiem, któremu udało się zwyciężyć w TCS był Adam Małysz. "Orzeł z Wisły" stanął na najwyższym stopniu podium w sezonie 2000 /01.We wtorkowych kwalifikacjach drugie miejsce zajął Maciej Kot - 132 m, a trzecie Piotr Żyła - 130 m. Pozostali Polacy także wywalczyli awans: Stefan Hula był 16. po lądowaniu na 122,5 m, 20. Dawid Kubacki - 124 m, 34. Jan Ziobro - 120,5 i 49. Klemens Murańka - 115 m.