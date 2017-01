Ekstraklasa. Michał Mak wraca do Lechii

Mak trafił do Lechii z GKS Bełchatów latem 2015 roku i na początku dał się poznać z niezłej strony. Zagrał bowiem w 23 meczach ekstraklasy, w których strzelił sześć goli. Sezon byłby z pewnością dla niego bardziej udany, gdyby nie kontuzja kolana, której nabawił się 2 kwietnia w konfrontacji z Legią w Warszawie Od tego momentu Mak zagrał tylko w dwóch ligowych meczach - na inaugurację tego sezonu w końcówce przegranego 1:2 spotkania z Wisłą w Płocku. Pod koniec sierpnia został do czerwca 2017 roku wypożyczony do Arminii Bielefeld, ale w Niemczech również nie ominęły go problemy zdrowotne i także tylko raz pojawił się na boisku. Sztab szkoleniowy gdańskiego klubu podjął decyzję o jego szybszym powrocie.Lechia wznowi przygotowania do rundy wiosennej w sobotę od udziału w halowym turnieju Amber Cup w Gdańsku . 15 stycznia wicelider ekstraklasy wyjedzie na zgrupowanie do tureckiego Belek, które potrwa do 29 stycznia.????? Najbardziej absurdalne plotki transferowe wszech czasów! Co oni wymyślali...