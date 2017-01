Siatkówka. Serbska atakująca wzmocni KSZO Ostrowiec

24-letnia Jocic ma 190 cm wzrostu. Ostatnio reprezentowała barwy Spartaka Subotica. - Jesteśmy w trakcie załatwiania niezbędnych formalności. Chcemy podpisać czteromiesięczny kontrakt - dodał prezes KSZO.Od ponad miesiąca drużyna z Ostrowca gra bez nominalnej atakującej. Na początku sezonu kontuzji doznała Zuzanna Czyżnielewska. Pod koniec listopada KSZO rozwiązał kontrakt z Delicią Pierre, która bez zgody klubu wyjechała do Stanów Zjednoczonych.Trener Dariusz Parkitny liczy, że pozyskanie serbskiej siatkarki zwiększy rywalizację w zespole. - Nasza sytuacja kadrowa wygląda coraz lepiej. Ostatnio z Tauronu Dąbrowa Górnicza przyszła do nas przyjmująca Katarzyna Szałankiewicz. Zawodniczka nie trenowała przez ostatnie pół roku i ma trochę zaległości. Jeśli je nadrobi będzie solidnym wzmocnieniem drużyny, podobnie jak Jocic - powiedział z przekonaniem szkoleniowiec.Siatkarki KSZO, które bardzo słabo rozpoczęły ten sezon ekstraklasy, w ostatnich dwóch spotkaniach zaprezentowały się już znacznie lepiej. W wyjazdowym meczu z BKS Profi Credit Bielsko-Biała przegrały 2:3, prowadząc już 2:0 w setach. W ostatniej kolejce zespół z Ostrowca nie dał żadnych Budowlanym Toruń , pewnie wygrywając u siebie 3:0.- Szkoda tego spotkania w Bielsku, bo mogliśmy go wygrać za trzy punkty. Natomiast mecz z zespołem z Torunia od początku układał się po naszej myśli. Rozwiązaliśmy go bardzo dobrze pod względem taktycznym - chwalił swój zespół Parkitny.Co ciekawie szkoleniowiec KSZO nie dokonał w tym meczu ani jednej zmiany. - Czasami jedną zmianą, nawet taktyczną, można wszystko zepsuć. Zespół grał bardzo dobrze. Nie popełniał błędów. Kontrolował spotkanie. Dlatego uznałem, że ewentualne zmiany to zbyt duże ryzyko - wyjaśnił.W środę siatkarki KSZO czeka bardzo trudne zadanie. Do Ostrowca przyjeżdża bowiem trzeci w tabeli Impel Wrocław . - W tym spotkaniu na pewno nie będziemy faworytem. Mamy jednak swoje atuty, dziewczyny pokazały to w ostatnich spotkaniach. Liczę, że to nie będzie jednostronny mecz - zaznaczył Parkitny.Po 13 kolejkach ekstraklasy siatkarki KSZO mają 13 punktów i zajmują 13. miejsce w tabeli. Środowe spotkanie KSZO z Impelem Wrocław rozpocznie się w Ostrowcu o godz. 18.