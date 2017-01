Siatkarze ONICO AZS Politechniki Warszawskiej witają 2017 rok

Jaki był dla Was 2016 rok? Możecie zaliczyć go do udanych?

Które mecze najbardziej zapadły w Waszej pamięci?

Jędrzej, zapomniałeś o mistrzostwie Polski juniorów w siatkówce plażowej.

A jakie są Wasze cele i plany na 2017 rok?

Janku, zdradź kibicom, jakie książki czytasz.

- Chcielibyśmy ciągle się rozwijać i poprawiać siatkarskie umiejętności - twierdzą zgodnie Jędrzej Gruszczyński, Michał Filip, Jan Firlej i Jakub Kowalczyk. O swoich zamierzeniach na najbliższy czas, 2016 roku i sylwestrowej zabawie opowiedzieli oni oficjalnej stronie klubu.2016 rok był dla mnie wyjątkowy. Zdałem maturę i zakończyłem okres młodzieżowej siatkówki. Następnie przeniosłem się do Warszawy i spełniłem jedno z moich sportowych marzeń - rozegrałem mecz w PlusLidze.Ja też 2016 rok mogę zaliczyć do udanych, zarówno siatkarsko, jak i prywatnie. Pojechałem z kadrą U-23 do Chorwacji na turniej eliminacyjny do mistrzostw świata w tej katergorii wiekowej i dostałem tam szansę pokazania moich umiejętności. Na sam koniec zaś, na skutek kontuzji Pawła Zagumnego, stałem się pierwszym rozgrywającym zespołu z PlusLigi, który celuje w środek tabeli. Jestem z tego bardzo zadowolony. Chcę wykorzystać szansę i zrobię wszystko, żeby zespół miał ze mnie jak największy pożytek.To był dobry rok, nie mogę narzekać. Kolejne dwanaście miesięcy w PlusLidze to dla mnie bardzo cenny bagaż doświadczeń. A prywatnie. W moim życiu nie wydarzyło się nic szczególnego.Rok 2016 uznaję za udany. Cieszyłem się doskonałym zdrowiem, co dla sportowca jest sprawą najważniejszą. Osiągnąłem prawie wszystkie prywatne cele, które dwanaście miesięcy wcześniej postawiłem przed sobą. Przeczytałem mnóstwo książek (nie powiem ile, bo i tak nikt nie uwierzy), czym sam siebie zaskoczyłem. A pasja, jaką jest siatkówka, dała mi wiele emocji na placu boju, jak i poza nim - w wielu pozaboiskowych sytuacjach.Mnie najbardziej zapadł w pamięci rozegrany całkiem niedawno w wypełnionej hali Torwar mecz z mistrzem Polski - ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle. Było to moje pierwsze spotkanie w PlusLidze w pełnym wymiarze czasu. Do tego pokazywała je na żywo telewizja Polsat Sport. Czego chcieć więcej?Ja najlepiej pamiętam mecze, które przegraliśmy. Myślę, że teraz nie warto o nich mówić, choć w 2016 roku było ich sporo.Pamiętnych meczów było kilka. Na pewno miło wspominać będę spotkania w barwach Progressu Września, w którym grałem od początku mojej przygody z siatkówką. Nie zapomnę też finałów I ligi w barwach SMS-u Spała, choć nie zakończyły się one dla nas sukcesem. Z całą pewnością zapamiętam debiut w PlusLidze w barwach ONICO AZS Politechniki Warszawskiej, który miał miejsce w Lubinie. W pamięci zapadły mi również kolejne mecze: z Jastrzębskim Węglem czy ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle.Rzeczywiście. Nie pomyślałem o tym. Ale uważam to za swój sukces.Chciałbym rozwinąć się siatkarsko. To jest dla mnie najważniejsze. Takim bardziej namacalnym celem zaś jest wywalczenie z ONICO AZS Politechniką Warszawską miejsca w najlepszej ósemce PlusLigi.Zgadzam się. Cała nasza drużyna ma postanowienie, żeby grać lepiej niż w 2016 roku i zakończyć sezon wśród ośmiu najlepszych drużyn w PlusLidze.Moim prywatnym celem jest natomiast zaliczenie pierwszego roku na studiach i oczywiście ciągła praca nad poprawą własnej gry.Mam kilka celów, planów i marzeń, ale nie wiążą się one z nowym rokiem . Nie wierzę w magiczną datę 1 stycznia, która dla wielu idealnie nadaje się do postanowień i działania. Równie dobrze każdego innego dnia można postawić przed sobą cel. Jak kalendarz może w tym pomóc? Oczywiście ramy czasowe w wykonywaniu planów są szalenie istotne, ale 1 stycznia 2017 roku nie zmienił mojego życia. Ja wszystkie plany zawsze zapisuję skrzętnie w notatniku i skrupulatnie sprawdzam, jak szybko zmierzam do celu.Ja, podobnie jak Michał, chcę się rozwijać i stawać lepszym zawodnikiem. Chciałbym także znaleźć się w reprezentacji Polski U-23, która walczyć będzie w mistrzostwach świata w tej kategorii wiekowej. Poza tym mam zamiar stale powiększać zbiór przeczytanych książek i poszerzać przy tym swoje horyzonty.Często sięgam po reportaże i literaturę podróżniczą. Nie jest mi obca literatura religijna. Czytam także biografie - póki co tylko sportowe (uśmiech). Wśród przeczytanych przeze mnie książek była też jedna fantasy. W nowym roku planuję sięgnąć po literaturę psychologiczną.