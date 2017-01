Dariusz Dziekanowski: Nie rozumiem transferów Legii. Nie można niszczyć czegoś, co dopiero zbudowano [ROZMOWA]

Konrad Ferszter: Za chwilę kontrakt z Sampdorią podpisze Bartosz Bereszyński, w jego miejsce klub sprowadził już Artura Jędrzejczyka. Jak ocenia pan zmianę na prawej obronie mistrza Polski?

Uniwersalność Jędrzejczyka sprawia, że Legia nie musi sprowadzać konkurenta dla Hlouška?

W Legii zaraz nie będzie Bereszyńskiego, z klubu odszedł już Nemanja Nikolić.

W miejsce Węgra przyjść ma Nigeryjczyk Daniel Chima Chukwu.

Legia za wszelką cenę sprzedawać piłkarzy jednak nie chce. Klub nie zgadza się na transfer Aleksandara Prijovicia, który przyznał, że myślami jest już w Chinach.

Co jednak jeśli Prijović zdania nie zmieni i uprze się na transfer?

Niewiadomą pozostaje też przyszłość Pazdana. Nie obawia się pan, że mistrzowie Polski zimą się rozlecą i zespół nie podejmie równorzędnej walki z Ajaksem?

Gdzie, poza wypełnieniem luk po sprzedanych piłkarzach, Legia potrzebuje wzmocnień?

Miesiąc przygotowań do rundy pozwolą Magierze na wkomponowanie nowych zawodników do składu?

Na pewno jest to zmiana bezpieczna. Jędrzejczyk jest piłkarzem doświadczonym, który zapewni Legii wysoki poziom w ekstraklasie i europejskich pucharach. Bereszyński zasłużył na transfer swoją ostatnią formą - imponował zwłaszcza w ataku, ale duże postępy zrobił też w defensywie. To zawodnik, który będzie się jeszcze rozwijał i wydaje mi się, że Sampdoria pomoże mu dojrzeć i na stałe zagościć w reprezentacji Polski. Trochę szkoda, że odszedł już teraz i osłabił drużynę przed dwumeczem z Ajaksem, ale widocznie obie strony nie chciały już czekać.Przy okazji sprowadzenia na Łazienkowską Jędrzejczyka zastanowiła mnie jednak inna rzecz. On, podobnie jak Michał Pazdan, za chwilę skończy 30 lat. Rok starszy jest Jakub Rzeźniczak, a niewiele młodszy Adam Hloušek. To obrońcy w dobrym wieku, jednak klub dużych pieniędzy na nich już nie zarobi. Według mnie Legia powinna szukać piłkarzy bardziej perspektywicznych. Takich, którzy nie zaniżą poziomu, a w przyszłości dadzą klubowi solidny przychód. W innym wypadku dochodzić będzie do sytuacji takich jak z Tomaszem Brzyskim i Łukaszem Broziem. Obaj na Łazienkowską trafili jako doświadczeni zawodnicy i w pewnym momencie stali się obciążeniem budżetu - Zimą nie. Nie znaczy to jednak, że klub nie powinien szukać piłkarzy do zwiększenia rywalizacji o miejsce w składzie. Poszukiwania zacząłbym od rezerw i zespołów młodzieżowych. Juniorzy Legii pokazali w Lidze Mistrzów, że w piłkę grać potrafią i jedyne czego potrzebują, to trochę zaufania. Myślę, że pod okiem Jacka Magiery kilku tych chłopaków rozwinęłoby się. Kto wie, może jeden z nich okazałby się na tyle dobry, by na stałe wprowadzić go do pierwszego zespołu i zaoszczędzić pieniądze na transferze rywala dla Hlouška.- To bardzo duże osłabienie . Na Węgra można było narzekać, że w Europie nie jest skuteczny jak w lidze, ale tak czy inaczej gwarantował Legii kilkanaście bramek w rundzie. Szczerze mówiąc nie rozumiem ruchów transferowych klubu. Magiera dopiero zbudował coś, co dało bardzo dobry efekt na wysokim poziomie, a już jest to niszczone. W tym wszystkim brakuje ciągłości. Inaczej patrzyłbym na sprzedaż Nikolicia, gdyby Amerykanie zapłacili za niego naprawdę duże pieniądze - pięć, dziesięć milionów euro. To rzeczywiście byłaby oferta nie do odrzucenia. Myślę, że większy pożytek Legia miałaby z zawodnika niż z trzech milionów, które za niego otrzymała.- Ale to jest wielka niewiadoma. To piłkarz, który przez ostatnie dwa lata grał w Chinach, ostatni rok spędził tam w drugiej lidze. Czy ktoś go tam oglądał? Czy to zawodnik, który Legię wzmocni? Czytam, że warszawiacy chcieli go już wcześniej, kiedy błysnął w barwach Molde. Ale podobnie rzecz miała się z Walerim Kazaiszwilim. Niby miało to być wzmocnienie, a jak na razie, to głęboki rezerwowy. Klub podejmuje bardzo duże ryzyko, a w perspektywie ma dwumecz z Ajaksem, który na pewno był w jego zasięgu. Szkoda, że wyprzedaż zaczęła się właśnie teraz, gdy warszawiacy w pucharach mogli osiągnąć najlepszy wynik od lat.- To jego problem. Szwajcar związał się z klubem kontraktem na określony czas i jeśli Legia nie chce go puścić wcześniej, to ma do tego pełne prawo. Poza tym zawodnik powinien mieć świadomość, że jeśli z drużyny odchodzi jeden snajper, to drugi pozwolenia na transfer raczej nie dostanie. No chyba, że naiwnie wierzył, że po długiej przerwie na napastnika znowu przekwalifikowany zostanie Michał Kucharczyk, który zacznie strzelać gole. Dziwię się Prijoviciowi, bo jak na razie to on w Legii miewał jedynie momenty. W przeciwieństwie do Nikolicia nie prezentował wysokiej formy przez dłuższy czas. Na jego miejscu zrobiłbym teraz wszystko, by udowodnić swoją wartość i być może odejść latem do lepszego klubu za lepsze pieniądze.- Z niewolnika nie ma pracownika, więc na siłę bym go w klubie nie trzymał. Legia powinna jednak wtedy żądać pieniędzy, które w pełni ją zadowolą.- Jeśli zimą odejdzie trzech-czterech piłkarzy z podstawowej jedenastki, to Legii bardzo trudno będzie powalczyć z Holendrami. Podkreślę raz jeszcze: dziwią mnie decyzje dotyczące transferów. Warszawiacy wciąż mogą zaistnieć w Lidze Europy, ale zamiast pokazać ambicję, sprzedają kolejnych zawodników z podstawowej jedenastki. W ten sposób nigdy nie osiągną znaczącego wyniku w pucharach. Rozumiem, że pieniądze są ważne, ale Legia nie dostaje ofert nie do odrzucenia. Kwoty, jakie mistrzowie Polski otrzymują za swoich kluczowych graczy, na kolana nie powalają.- W środku pola. Vadis Odjidja-Ofoe najlepiej czuje się na "dziesiątce", kompletnie bez formy w ostatniej rundzie był Tomasz Jodłowiec. Mistrzom Polski na pewno przydałby się dobry piłkarz, który stworzyłby parę z Thibault Moulinem.- Wszystko zależeć będzie od poziomu, jaki oni prezentują. Wierzę, że trener Legii dokładnie przyjrzał się piłkarzom, którzy mają do klubu przyjść i wydał o nich pozytywną opinię. Magiera jest dla kibiców nadzieją w tej niełatwej sytuacji. Jesienią pokazał, że umie zebrać do kupy rozbitą przez poprzednika drużynę. To pozwala wierzyć, że jeśli rzeczywiście będzie musiał budować coś od początku, to poradzi sobie z tym szybko i sprawnie. Mnie jednak nazwiska, które wymieniane są w kontekście transferu do Legii, kompletnie nie przekonują.