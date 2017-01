Turniej Czterech Skoczni. Daniel Andre Tande: kłębowisko sprzeczności z Norwegii. Ryzykant, który boi się spojrzeć w dół. Z Kamilem Stochem łączy ich piłka

Tande, ty tchórzu

Zawsze patrzy do przodu. Nie chodzi o jakiś tani optymizm z poradników. Patrzy do przodu, bo nie wolno mu patrzeć w dół. W Garmisch-Partenkirchen bał się nawet spojrzeć przez okna na wieży. Najgorzej jest w Kuusamo i w Klingenthal, gdzie się w drodze na belkę startową idzie po potężnych kratownicach. A jeśli jeszcze wieje i wieża drga - koszmar. Co potem Danielowi Andre Tande nie przeszkadza rozpędzać się i rzucać na nartach z progu.Zaczął skakać w drugiej klasie podstawówki i lęk wysokości cały czas leci z nim. Pierwszy trener w klubie z Kongsbergu często mówił do Daniela Andre Tande półżartem: ty tchórzu. Lęk to kłopotliwy towarzysz, ale do opanowania. Byle nie lecieć za wysoko nad zeskokiem. W locie Tande i tak ma łatwiej niż wtedy, gdy stoi na czymś wysokim. Nie boi się spojrzeć przez okno samolotu. Został w poprzednim sezonie drużynowym mistrzem świata na mamucie. W Klingenthal, po przejściu przez tą straszną kratownicę, wygrał rok temu pierwszy konkurs w Pucharze Świata. W Garmisch-Partenkirchen w Nowy Rok bał się spojrzeć z okien wieży, ale wygrał drugi konkurs w karierze. - A kiedyś wspiął się na drabinę na wysokość pierwszego piętra, by pomóc mamie w malowaniu, i potem schodził przez kwadrans, taki go obleciał strach - mówi Sport.pl Mette Bugge, dziennikarka "Aftenposten" zajmująca się skokami i pisząca o Tandem od początku trwającej już blisko trzy lata kariery w Pucharze Świata.- Jego wszystko stresuje: nie lubi tego momentu gdy czeka na belce, w Garmisch-Partenkirchen miał przed skokiem po zwycięstwo problemy z oddychaniem i z żołądkiem. Dojazd do progu opisał jako najgorszy w karierze. Ale zapytaj jego kolegów z norweskiej kadry o główną cechę Tandego, to odpowiedzą ci: najbardziej wyluzowany z nas. Jeśli nie skacze, to się wyleguje albo w coś gra To jest przemiły chłopak, jeszcze do niego czasem nie dociera, jak wielka popularność go czeka. On ostatnio właściwie nie trenował, przez cały okres Bożego Narodzenia . Mówi, że miał już w głowie dobre skoki i nie chciał tego psuć - mówi Bugge. Chodziło też o to, by się oszczędzać. Zdjęcia dziwnie wyglądającej kostki Tandego obiegły już świat, a to nie koniec problemów: podczas letnich przygotowań miał zmęczeniowe pęknięcie kości, niedługo przed inauguracją sezonu Kuusamo ledwo uratował łokieć przed złamaniem po upadku na treningu w Vikersund, skończyło się mocnym stłuczeniem. A w Engelbergu, w ostatnim Pucharze Świata przed Turniejem Czterech Skoczni, Tande musiał podeprzeć się przy lądowaniu za linią dotychczasowego rekordu skoczni. Trener Norwegów Alexander Stoeckl mówi o Tandem: nasze słoneczko, jego wszystko cieszy, nawet najdrobniejsze rzeczy. Ale czasem i Stoeckl truchleje gdy widzi, że kolejne upadki, pęknięcia i siniaki niczego Tandego nie uczą. - Gdy się stresuję tam na belce, to muszę sobie zawsze powiedzieć trzy słowa - mówił Tande w Ga-Pa. - Jakie słowa? - dopytywali Norwegowie. - A nie powiem.To jest na razie krótka kariera, z tylko dwoma zwycięstwami w Pucharze Świata, ale wzlotów było w niej więcej. Już w drugim konkursie w karierze Tande był w czołowej piętnastce. Już miesiąc po debiucie w PŚ jechał z Norwegami na igrzyska w Soczi: nie wystartował w nich, ale posmakował atmosfery. Sezon 2014/2015 mu się nie udał, więc zmienił podejście do przygotowań. Zaczął prowadzić dzienniczek, po każdym treningu zapisywał odczucia. Żeby, gdy wpadnie w kryzys, łatwiej mu było odnaleźć drogę. Do poprzedniego sezonu szykował się w kadrze B. A potem wygrał na otwarcie wspomniany konkurs w Klingenthal i został na krótko liderem Pucharu Świata. Wywalczył dla Norwegii dodatkowy numer startowy w Pucharze Świata, wygrywając Puchar Kontynentalny. I dlatego mógł skakać w Klingenthal. A po zwycięstwie bardzo walczył, żeby się nie popłakać podczas pierwszej dekoracji. Nie chciał bez, bo "płacz podczas dekoracji jest taki stereotypowy".Dzisiaj jego dzienniczek refleksji potreningowych bardziej by się przydał kolegom z norweskiej kadry niż jemu, bo wielu z nich pogubiło drogę. Tande jest liderem drużyny, jedyną nadzieją na sukces w Turnieju Czterech Skoczni. Jest trzeci za Kamilem Stochem i Stefanem Kraftem, ze stratą 6,6 pkt do Stocha. Norweg jest z nich trzech najmniej przewidywalny, w dobrym i złym sensie. Wygrał kwalifikacje w Obersdorfie, ale w konkursie był czwarty. W Ga-Pa stał na podium między Stochem a Kraftem, a potem na konferencji śmiali się do siebie z Kamilem i wymieniali uwagi, nachylając się nisko na stołem, bo rozdzielał ich Kraft. - My z Kamilem przy każdej okazji rozmawiamy o Liverpoolu - tłumaczył Tande norweskim dziennikarzom. Obaj ze Stochem są kibicami Liverpoolu, a po sylwestrowym zwycięstwie nad Manchesterem City było o czym porozmawiać. Kraft to też zagorzały kibic, ale Bayernu Monachium Tande w nowym mieszkaniu w Oslo ma już zarezerwowane miejsce na ścianie dwie koszulki Liverpoolu - jedną Jordana Hendersona, drugą Adama Lallany. Przenosi się do stolicy, bo ma już dość długich dojazdów na treningi z Kongsbergu i stania w korkach. Urodzony w Narwiku, daleko na północy, wychował się właśnie w Kongsbergu, 80 km od Oslo. W miejscu bardzo ważnym dla norweskich skoków, bo z Kongsbergu byli bracia Ruudowie, legendy narciarstwa klasycznego. A najsłynniejsze zwycięstwo Birgera Ruuda było właśnie w Garmisch-Partenkirchen. 