Ekstraklasa. Ruch bez Piotra Ćwielonga

Jak wyjaśnił zawodnik powodem jego decyzji są sprawy rodzinne.Ćwielong został w grudniu uznany przez kibiców Ruchu najlepszym jesienią zawodnikiem "Niebieskich". Pomocnik wrócił do Chorzowa w lipcu po ośmioletniej przerwie z drugoligowego niemieckiego VfL Bochum. Podpisał z Ruchem dwuletnią umowę. Jesienią był podstawowym graczem drużyny trenera Waldemara Fornalika. Zagrał we wszystkich meczach, strzelił pięć goli.Ćwielong wcześniej dwa razy wywalczył mistrzostwo Polski z krakowską Wisłą, triumfował też w ekstraklasie w barwach Śląska Wrocław . Jesienią "Niebiescy" w 20 meczach wywalczyli na boisku 20 punktów, jednak stracili osiem na skutek kary nałożonej przez Komisję ds. Licencji Klubowych PZPN. Chodziło o umowy zawodników i regulowanie wynikających z nich zobowiązań. Według medialnych doniesień, Ruch zawierał z piłkarzami podwójne umowy. Jedne wiązały graczy bezpośrednio z klubem, inne - z fundacją, która nie wywiązywała się z ich zapisów wobec niektórych zawodników. Jeśli klub do końca stycznia 2017 ureguluje te zaległości, odzyska cztery punkty.