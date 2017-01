Turniej Czterech Skoczni. Znakomite kwalifikacje Polaków! Kot drugi, Żyła trzeci, Stoch odpuścił

Najgroźniejszy rywal Stocha ma problemy

Stoch wygrał dwa wtorkowe treningi. - To trener zdecydował, że lepiej będzie, jak pojadę do hotelu, odpocznę chwilę i zostawię więcej siły na popołudniowy trening mocy, bo on będzie dla mnie bardzo ważny - wytłumaczył tę decyzję lider Turnieju Czterech Skoczni (więcej tutaj >>). Wobec tego Stoch w konkursie zmierzy się ze zwycięzcą kwalifikacji Stefanem Kraftem, który skoczył 134,5 m. Austriak jako jedyny wyprzedził Macieja Kota (132 m), który zmierzy się z 49. Klemensem Murańką (115 m). Trzeci Piotr Żyła (130 metrów) skoczy w parze z Andersem Fannemelem (114 m). 16. Stefan Hula (122,5 m) zmierzy się z 35. Lukasem Hlavą (122,5 m), 20. Dawid Kubacki z 31. Florianem Alternburgerem (120 m), za to 34. Jan Ziobro (120,5 m) z 17. Markusem Schiffnerem (122,5 m).Tak udane kwalifikacje to znakomity prognostyk przed austriacką częścią Turnieju Czterech Skoczni. Po dwóch konkursach Kamil Stoch jest liderem TCS z 591,2 pkt - wyprzedza Stefana Krafta o 0,8 pkt oraz Daniela Andre Tande o 6,6 pkt. Wysoko znajdują się również inni Polacy. Piotr Żyła jest 5. (570 pkt), Maciej Kot 8. (548,5 pkt), Dawid Kubacki 19. (524 pkt), Stefan Hula 20. (521,7 pkt), Jan Ziobro 41. (217,3 pkt), a Klemens Murańka jest 48. (113,6 pkt).Konkurs w środę o 14 (seria próbna o 12.30), relacja na żywo w Sport.pl - to jest twój live! Zapraszamy również na snapchata Sport.pl, gdzie znajdziecie kulisy i ciekawostki związane z Turniejem Czterech Skoczni.Wicelider Pucharu Świata i zajmujący trzecie miejsce w Turnieju Czterech Skoczni Daniel Andre Tande skacze z kontuzją kostki, która jest potwornie opuchnięta. Dodatkowo Norweg ma problemy z kolanem. CZYTAJ WIĘCEJ >> Stoch był zaskoczony, że to właśnie on został liderem TCS. Po konkursie podszedł do niego jeden z sędziów i wręczył mu plastron lidera. "Jak to? Przecież nie wygrałem jeszcze ani razu?" - opowiadał Stoch. CZYTAJ WIĘCEJ >> Gdyby Turniej Czterech Skoczni rozgrywano drużynowo, to Polacy byliby ex aequo na 1. miejscu z Austriakami! Najlepszych naszych czterech skoczków ma identyczną notę co czołowi Austriacy! CZYTAJ WIĘCEJ >> Najlepszy polski skoczek zajmuje drugie miejsce na liście zarobków Pucharu Świata. Nieznacznie wyprzedza go tylko 17-letni Domen Prevc, lider klasyfikacji generalnej PŚ. CZYTAJ WIĘCEJ >> Trenerowi polskich skoczków nie spodobał się film, który w ramach żartu nagrali Piotr Żyła i Jan Ziobro przed pierwszym konkursem TCS. Stefan Horngacher odbył poważną rozmowę z zawodnikami. CZYTAJ WIĘCEJ >> Świetne występy polskich skoczków sprawiły, że wyprzedzili Niemców w klasyfikacji Pucharu Narodów. Do pierwszych Austriaków tracą już tylko 80 pkt. CZYTAJ WIĘCEJ > - Kamil ma to, czego innym brakuje: w powietrzu zamiera w bezruchu. Kraftowi prawie zawsze za tę fazę skoku dawałbym pół punktu mniej niż Stochowi - mówi Ryszard Guńka, polski sędzia międzynarodowy. CZYTAJ WIĘCEJ >>