Turniej Czterech Skoczni. Stoch: trener zdecydował, że lepiej będzie jak odpocznę

Łukasz Jachimiak: wygrałeś obie serie treningowe i, tak jak w Garmisch-Partenkirchen, zrezygnowałeś ze startu w kwalifikacjach. Stefan Horngacher powiedział, że oszczędzasz energię na środowy konkurs.

Skoro to trener zdecydował o wycofaniu Cię z kwalifikacji, to znaczy, że Ty chętnie byś skoczył, że ciągle czujesz głód skakania?

Czujesz, że rośnie presja?

Twoje treningowe skoki w Innsbrucku były tak dobre, jak ten drugi z Ga-Pa, gdy wylądowałeś na 143. metrze i o którym mówiliście, że prawie otarł się o ideał?

Trener mówił, że był prawie perfekcyjny.

tak, bardziej to trener niż ja zdecydował, że lepiej będzie, jak pojadę do hotelu, odpocznę chwilę i zostawię więcej siły na popołudniowy trening mocy, bo on będzie dla mnie bardzo ważny. Cieszę się z tych dwóch serii treningowych, były naprawdę bardzo dobre, bardzo przyjemnie mi się latało.- Oczywiście, zwłaszcza na tej skoczni, którą bardzo lubię. Bergisel bardzo mi odpowiada. Cóż, pewnych decyzji się nie kwestionuje. Zwłaszcza kogoś wyższego rangą.- Ja nie mam presji, nie wiem jak państwo. Spokojnie podchodzę do swojej pracy, skupiam się na tym, co mam zrobić. Chcę, żeby skoki były dobre i sprawiały mi cały czas tyle samo radości. Tak się dzieję, więc nie zmieniam swojego podejścia.- Ja nie powiedziałem, że się otarł.- Był bardzo dobry. Ale skoków stąd z tymi z Ga-Pa nie da się porównać, ta skocznia jest zupełnie inna, do każdego profilu trzeba się dopasować. Na pewno technicznie moje skoki wyglądają bardzo porządnie, moja dyspozycja jest stabilna, jeżeli jest potrzeba, to tylko wdrażam jakieś dodatkowe elementy.