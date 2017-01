Bartosz Bereszyński przechodzi testy medyczne w Sampdorii Genua

Bartosz Bereszyński w trakcie badań medycznych przed transferem . pic.twitter.com/hANdfg9ZTA — FABRYKA FUTBOLU (@FFutbolu) January 3, 2017

O możliwym transferze 24-latka mówiło się od kilku tygodni. Bereszyński ma za sobą bardzo dobrą rundę w barwach mistrza Polski, z którym m.in. występował w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Jak poinformowała na Twitterze reprezentująca interesy piłkarza agencja menedżerska "Fabryka Futbolu" zawodnik przechodzi właśnie testy medyczne przed transferem do Sampdorii Genua.Sampdoria zajmuje 13. miejsce w tabeli włoskiej Serie A z dorobkiem 23 punktów po 18 meczach. W klubie tym od lata gra inny Polak - Karol Linetty.Bereszyński do Legii trafił zimą 2013 roku. Przez cztery lata pobytu na Łazienkowskiej 24-latek zdobył trzy mistrzostwa kraju oraz dwa Puchary Polski. W obecnym sezonie prawy obrońca zagrał w 21 meczach. To drugi piłkarz, który w tym okienku transferowym opuszcza Legię. Wcześniej kontrakt z Chicago Fire podpisał Nemanja Nikolić.