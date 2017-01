Tour de Ski. Stina Nilsson wygrała trzeci etap. Wielki pech dotychczasowej liderki

Trzecia była Norweżka Heidi Weng - 1,5 straty.Nilsson objęła prowadzenie w klasyfikacji generalnej cyklu. O cztery sekundy wyprzedza Weng. Pecha miała dotychczasowa liderka Ingvild Flugstad Oestberg. Norweżka w końcowej fazie rywalizacji złamała kijek i do mety dotarła 13.Od 10 grudnia w rywalizacji w Pucharze Świata nie uczestniczy Justyna Kowalczyk. Ten stan potrwa aż do lutego , a TdS nie jest wyjątkiem. W ten sposób zawodniczka unika dominujących w tym czasie konkurencji rozgrywanych techniką dowolną, które nie służą jej kolanu.W 11. edycji tego wyczerpującego cyklu brakuje wielu innych gwiazd, na czele z zawieszoną Norweżką Therese Johaug. Już przed rozpoczęciem sezonu o rezygnacji z TdS mówiła wracająca po macierzyńskiej przerwie jej słynna rodaczka Marit Bjoergen.Zawodniczki pozostaną w Oberstdorfie. W środę będą rywalizowały w biegu na dochodzenie na 10 km techniką dowolną. Zmagania zakończą się 8 stycznia w Val di Fiemme we Włoszech tradycyjną wspinaczką na stok Alpe Cermis.