Ligue 1. Julian Draxler podpisał kontrakt z PSG

Według francuskich mediów kwota transferu wyniosła 36 mln euro. 23-letni Draxler, który profesjonalną karierę zaczął w 2011 roku w zespole Schalke 04, w 2014 roku wywalczył w Brazylii tytuł mistrza świata.O jego możliwości przejścia do PSG niemiecka gazeta "Bild" informowała już w połowie grudnia ubiegłego roku, choć wcześniej Draxler przedłużył kontrakt z "Wilkami" do 2020 roku.W tym sezonie klub VfL Wolfsburg słabo spisuje się w Bundeslidze. Po 16 kolejkach zajmuje 13. miejsce, ze stratą 23 punktów do prowadzącego Bayernu Monachium