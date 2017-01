PŚ w skokach - 13 Polaków wystartuje w kwalifikacjach w Wiśle

Program zawodów:

"Dopiero po Turnieju Czterech Skoczni poznamy dokładny skład polskiej reprezentacji. W tej chwili trwają ustalenia, którzy zawodnicy wezmą udział w Pucharze Kontynentalnym. To przywilej trenera Stefana Horngachera. Nasza czołówka z całą pewnością się jednak pojawi" - powiedział Wąsowicz.Wiceprezes Związku dodał, że przyjazd zaanonsowali wszyscy czołowi zawodnicy. Największe zaciekawienie mediów wzbudza powrót na skocznię multimedalisty olimpijskiego i mistrzostw świata Austriaka Gregora Schlierenzauera. "Przyjeżdża nawet ekipa telewizyjna, która będzie realizowała materiał o jego powrocie" - dodał Wąsowicz.W Wiśle wystartują m.in. Słoweńcy, bracia Prevcowie - Peter, Domen i Cene, a także Austriak Stefan Kraft, który jest rekordzistą skoczni.Wiceszef PZN powiedział, że skocznia jest już przygotowana do przeprowadzenia konkursów. Ustawione zostały dodatkowe trybuny. "Tym razem spadało za dużo śniegu. Synoptycy zapowiadają dalsze obfite opady w najbliższym czasie. Będziemy musieli wywozić śnieg ze skoczni, ale to lepsze, niż jego poszukiwanie i przywożenie. Na pewno część puchu na wszelki wypadek zmagazynujemy niedaleko skoczni" - dodał.Każdy z konkursów w Wiśle obejrzy na skoczni po około 5 tys. kibiców.Konkursy w Wiśle odbędą się po południu 14 i 15 stycznia . Tydzień później skoczkowie będą rywalizowali w konkursach drużynowym i indywidualnym w Zakopanem.Skocznia HS 134 w Wiśle Malince jest największym tego typu obiektem w Beskidach. W latach 2005-2008 została gruntownie zmodernizowana. Jej rekord należy do Austriaka Stefana Krafta, który 8 stycznia 2013 r. podczas kwalifikacji do konkursu PŚ uzyskał 139 m.Piątek, 13 stycznia 16.00 - trening (dwie serie) 18.00 - kwalifikacjeSobota, 14 stycznia 15.00 - seria próbna 16.00 - pierwsza seria konkursowaNiedziela, 15 stycznia 14.30 - kwalifikacje 16.00 - pierwsza seria konkursowaWicelider Pucharu Świata i zajmujący trzecie miejsce w Turnieju Czterech Skoczni Daniel Andre Tande skacze z kontuzją kostki, która jest potwornie opuchnięta. Dodatkowo Norweg ma problemy z kolanem. CZYTAJ WIĘCEJ >> Stoch był zaskoczony, że to właśnie on został liderem TCS. Po konkursie podszedł do niego jeden z sędziów i wręczył mu plastron lidera. "Jak to? Przecież nie wygrałem jeszcze ani razu?" - opowiadał Stoch. CZYTAJ WIĘCEJ >> Gdyby Turniej Czterech Skoczni rozgrywano drużynowo, to Polacy byliby ex aequo na 1. miejscu z Austriakami! Najlepszych naszych czterech skoczków ma identyczną notę co czołowi Austriacy! CZYTAJ WIĘCEJ >> Najlepszy polski skoczek zajmuje drugie miejsce na liście zarobków Pucharu Świata. Nieznacznie wyprzedza go tylko 17-letni Domen Prevc, lider klasyfikacji generalnej PŚ. CZYTAJ WIĘCEJ >> Trenerowi polskich skoczków nie spodobał się film, który w ramach żartu nagrali Piotr Żyła i Jan Ziobro przed pierwszym konkursem TCS. Stefan Horngacher odbył poważną rozmowę z zawodnikami. CZYTAJ WIĘCEJ >> Świetne występy polskich skoczków sprawiły, że wyprzedzili Niemców w klasyfikacji Pucharu Narodów. Do pierwszych Austriaków tracą już tylko 80 pkt. CZYTAJ WIĘCEJ > - Kamil ma to, czego innym brakuje: w powietrzu zamiera w bezruchu. Kraftowi prawie zawsze za tę fazę skoku dawałbym pół punktu mniej niż Stochowi - mówi Ryszard Guńka, polski sędzia międzynarodowy. CZYTAJ WIĘCEJ >>