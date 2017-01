Rajdowe MŚ - w tym roku Monte Carlo bez Polaków

Na czele stawki są kierowcy teamu M-Sport Francuz Sebastien Ogier, Estończyk Ott Tanak i Walijczyk Elfyn Evans. Wszyscy pojadą najnowszymi modelami Forda Fiesty WRC.W teamie Hyundaia (I20 WRC) nie było zmian w porównaniu z poprzednim sezonem. W ekipie są Nowozelandczyk Hayden Paddon, Belg Thierry Neuville i Hiszpan Dani Sordo. Dla Citroena (DS3 WRC) o punkty mistrzostw świata będą walczyli w zespole fabrycznym Brytyjczyk Kris Meeke i Francuz Stephane Lefebvre.Kierowcami we wracającym po latach do rywalizacji w mistrzostwach świata zespole Toyoty ( Yaris WRC) znaleźli się Finowie Jari-Matti Latvala i Juho Hanninen.W WRC2, gdzie w 2013 roku tytuł mistrza świata wywalczył Robert Kubica, na liście zgłoszeń jest dwunastu kierowców, wśród nich Norweg Andreas Mikkelsen, trzeci w klasyfikacji generalnej mistrzostw świata w ubiegłym sezonie.Mikkelsen jako jedyny z trójki kierowców zespołu Volkswagena, który wycofał się z MŚ po sezonie 2016, nie znalazł w tym roku zatrudnienia w teamie WRC, będzie startował w WRC2 w ekipie Skody. Do dyspozycji będzie miał najnowszy model Fabii R5. Drugą fabryczną Skodą pojedzie Czech Jan Kopecky.Rajd Monte Carlo zostanie rozegrany w dniach 20- 22 stycznia , tytułu będzie bronił Ogier.