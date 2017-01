Serie A. Arkadiusz Milik ma nowego rywala! Leonardo Pavoletti podpisał kontrakt z Napoli

W tym sezonie Pavoletti strzelił trzy bramki w dziewięciu meczach Serie A. Aktualnie wraca do zdrowia po kontuzji. W poprzednim sezonie zdobył 14 bramek. Milik powinien pozostać pierwszym wyborem trenera Maurizio Sarriego - Pavoletti przychodzi jako poszerzenie składu, gdyż po urazie Milika klub został bez napastnika. Na tej pozycji występował Manolo Gabbiadini, ale nie jest typowym napastnikiem i przeciętnie radził sobie w tej roli. Zimą może odejść.Milik na początku października w meczu eliminacji mistrzostw świata z Danią (3:2) doznał ciężkiej kontuzji kolana. Do tego momentu rozegrał siedem spotkań we włoskiej ekstraklasie i zdobył cztery gole (łącznie miał w barwach tej ekipy siedem trafień w dziewięciu meczach).Milik już w połowie stycznia ma pojawić się na ławce rezerwowych Napoli. Na boisko ma wrócić na początku lutego. W ligowej tabeli piłkarze z Neapolu zajmują trzecie miejsce. Przed nimi są Juventus Turyn i AS Roma. W 1/8 finału Ligi Mistrzów Napoli zagra w lutym i marcu z Realem Madryt. W Napoli występuje również inny polski kadrowicz Piotr Zieliński.