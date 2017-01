Premier League. Burnley się nie poddaje. Nadal chce Grosickiego

31 sierpnia 2016 roku, jeszcze o godzinie 20 wydawało się, że sprzedaż Kamila Grosickiego do Burnley zostanie dopięta, a Polak spełni swoje marzenie gry w Premier League. Jednak zakulisowe gierki jego klubu z Rennes uniemożliwiły transfer, którego reprezentant Polski wyczekiwał przez całe lato, a dla którego Polak opuścił nawet zgrupowanie reprezentacji Polski, by polecieć do Anglii.Chociaż cena była uzgodniona - tak przynajmniej wydawało się Burnley - to Rennes na samym finiszu zażądało jeszcze dodatkowych pieniędzy. Angielski klub ku rozpaczy Grosickiego odmówił.Teraz temat wraca. Menedżer Burnley zastanawia się między dwoma zawodnikami. Maxem Gradelem z Bournemouth i właśnie Kamilem Grosickim.