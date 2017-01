Rajd Dakar. Rafał Sonik pokazał zdjęcie potężnego krwiaka. "Jestem wściekły, ale zdeterminowany"

Polak broni tytułu. Wypadek miał miejsce na 3 kilometrze, Sonik mocno stłukł nogę oraz uszkodził kilka elementów quada. - Jestem wściekły, ale zdeterminowany! - napisał na Facebooku po zakończeniu etapu.- Miałem jednak dużo więcej szczęścia, niż Souday, który złamał dziś nadgarstek i pożegnał się z rajdem. Jadąc w kurzu za motocyklistą, trafiłem lewym kołem w dużą muldę i wyrzuciło mnie z quada na prawą stronę. Na szczęście przy niewielkiej prędkości, ale wiele elementów quada się powyginało, a ja zarobiłem potężny krwiak na nodze. Sześć minut w perspektywie całego rajdu to niewiele, ale ma ogromne znaczenie w kolejnych dniach. Jutro ponownie będę musiał wyprzedzać najwolniejszych motocyklistów, bo wystartuję zza ich pleców. W zapowiadających się tumanach kurzu czeka mnie naprawdę ciężki dzień, będę jednak próbował odbudować pozycję - dodał quadowiec.Mniej szczęścia miał motocyklista Jakub Piątek. Na pierwszym etapie upadł i złamał kość śródręcza, co oznacza dla niego koniec rajdu. Chciałem jechać dalej, nie było zgody lekarzy - powiedział Polak (więcej tutaj >>). We wtorek uczestników rajdu czeka etap z Resistencii do San Miguel de Tucuman o długości ponad 800 km (prawie 300 km to odcinek specjalny).