Premier League. Bartosz Kapustka: Moja kariera zwolniła. Potrzebuję gry

Polak po letnim transferze z Cracovii jeszcze nie zadebiutował w zespole mistrza Anglii. W październiku trener Claudio Ranieri tłumaczył: - Teraz coraz ciężej przychodzi mi powiedzieć mu, że żeby grał w młodzieżowej drużynie, bo przyglądam się mu na treningach i jest coraz lepszy.Nie wystarczyło to jednak do debiutu. Wiele mówiono o zimowym wypożyczeniu, ale prawdopodobnie nie będzie ono możliwe: Kapustka grał już w tym sezonie w Cracovii oraz w drugim zespole Leicester, więc FIFA prawdopodobnie nie zezwoli na jego występy w trzecim klubie.Kazimierz Kapustka tłumaczył w rozmowie z "Dziennikiem Polskim", że "Bartek jest sfrustrowany tą sytuacją. Zdenerwowany, ale nie załamany" (więcej tutaj >>). - "Sfrustrowany" to chyba jednak złe słowo. To prawda, że jestem pełen sportowej złości, niespełnionych ambicji. Po prostu tęsknię za boiskiem. Od czasu do czasu wystąpię w Premier League 2, ale to nie to samo - tłumaczy sam zainteresowany. W rezerwach strzelił dwa gole i zanotował trzy asysty w sześciu meczach. Na pytanie ile razy myślał o tym, że transfer do Leicester był błędem odpowiedział: - Dużo nad tym myślałem. Szczególnie w pierwszych tygodniach po wyjeździe. Ale to już za mną. Jestem w miejscu, w którym chciałem być. Moja kariera w pewnym momencie ruszyła do przodu, jak bolid Formuły 1. Teraz zwolniła. Ale nie dajmy się zwariować. W Anglii jestem dopiero pięć miesięcy. Przede mną jeszcze wiele lat grania. Chociaż nie chcę czekać w nieskończoność.- Potrzebuję gry . Wiem, że są kluby z Championship, które są zainteresowane moim wypożyczeniem zimą. Ale w tej chwili czekam na menedżera, który niedługo przyleci do Anglii. Ma porozmawiać z szefami Leicester. Musimy poszukać dobrego rozwiązania. Mam tego świadomość [że może zagrać jedynie w Cracovii]. Ale powrót do ekstraklasy nie jest u mnie na pierwszym miejscu. Cała rozmowa na stronie "Polski The Times".