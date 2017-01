Rajdowe MŚ. Sebastien Ogier: W nowym zespole nie mam nic do stracenia

Ogier wszystkie cztery tytuły wywalczył jako zawodnik ekipy Volkswagena, której szefowie na początku listopada 2016 roku niespodziewanie poinformowali, że wycofują team z rajdowych mistrzostw świata.Francuz, który ostatecznie zdecydował się na podpisanie na nowy sezon kontraktu z M-Sportem, kierowanym przez Malcolma Wilsona, będzie miał w 2017 roku do dyspozycji najnowszy model Forda Fiesty WRC. Pierwsze testy przeprowadzone przez Ogiera pod koniec grudnia pokazały, że samochód jest perfekcyjnie przygotowany do pierwszego startu.- Wiem, że nie mam już nic więcej do udowodnienia. Mistrzem świata byłem cztery razy, mam jednak motywację, aby zespół po wielu latach ponownie doprowadzić do sukcesu. Na pewno dam z siebie wszystko - przyznał Ogier.Pierwszą rundą mistrzostw świata w sezonie 2017 będzie Rajd Monte Carlo w dniach 20- 22 stycznia